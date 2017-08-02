Ростовский аэропорт стал одним из лучших в стране

Ростовский аэропорт стал по итогам первых шести месяцев 2017 г. одним из лучших в стране. Как сообщает управляющая компания «Аэропорты Регионов», донская авиагавань, по данным Росавиации, находится в десятке лучших по количеству пассажиров и в тройке — по приросту пассажирского трафика. Всего в рейтинге фигурируют 259 российских аэропортов.

Общий прирост пассажиропотока в ростовском аэропорту в первом полугодии 2017 г. составил 35,8%. Наибольший вклад в этот показатель дало возобновление рейсов в Турцию, а также новые рейсы в Баку и Тбилиси. Также отмечается и рост спроса на внутренних направлениях — на четверть он вырос в Москву, на треть — в Самару, на половину — в Санкт-Петербург, в 6 раз в Новосибирск, а в Махачкалу — в 12 раз.