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18:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовский аэропорт стал одним из лучших в стране

Донская авиагавань находится в десятке лучших по количеству пассажиров и в тройке — по приросту трафика.

Ростовский аэропорт стал по итогам первых шести месяцев 2017 г. одним из лучших в стране. Как сообщает управляющая компания «Аэропорты Регионов», донская авиагавань, по данным Росавиации, находится в десятке лучших по количеству пассажиров и в тройке — по приросту пассажирского трафика. Всего в рейтинге фигурируют 259 российских аэропортов.

Общий прирост пассажиропотока в ростовском аэропорту в первом полугодии 2017 г. составил 35,8%. Наибольший вклад в этот показатель дало возобновление рейсов в Турцию, а также новые рейсы в Баку и Тбилиси. Также отмечается и рост спроса на внутренних направлениях — на четверть он вырос в Москву, на треть — в Самару, на половину — в Санкт-Петербург, в 6 раз в Новосибирск, а в Махачкалу — в 12 раз.

Также ростовский аэропорт стал одним из 10 в стране, не считая столичные авиагавани и аэропорт Санкт-Петербурга, которые обслужили более 1 млн человек.

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