Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
18:46 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове побит температурный рекорд

В одном из районов страны столбик термометра в среду поднялся до рекордной отметки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В среду днем в Молдове побит температурный рекорд. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в Фалештском районе около 14.00 температура воздуха поднялась до +36,2 градуса по Цельсию. Это зафиксировали установленные там приборы.

Статистика показывает, что предыдущий максимальный показатель 2 августа был зарегистрирован в прошлом году. Тогда столбик термометра поднялся до +35,3 градуса. Минимальный показатель в этот период зафиксировали в 1913 году, когда воздух прогрелся всего до +10,8 градуса.

По данным метеорологов, в последующие три дня в республике будет еще жарче. С 3 по 5 августа в стране действует «оранжевый код», когда ожидается от +35 до +38 градусов по Цельсию.

Статистика показывает, что 3 августа рекордный показатель составляет +36,5 градуса. Такая температура зарегистрирована в 2014 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+28°
переменная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
70 %
высокая
3 м/с
легкий ветер
 Сейсмолог: серия мелких землетрясений не отменяет вероятности крупного
Кошмарный бизнес на торговле людьми в Кишиневе: приговоры вынесены
Трамп подписал закон о санкциях в отношении России
Додон отреагировал на объявление Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч (видео)
На военных складах в Абхазии произошел взрыв
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь