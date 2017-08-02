Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В среду днем в Молдове побит температурный рекорд. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в Фалештском районе около 14.00 температура воздуха поднялась до +36,2 градуса по Цельсию. Это зафиксировали установленные там приборы.

Статистика показывает, что предыдущий максимальный показатель 2 августа был зарегистрирован в прошлом году. Тогда столбик термометра поднялся до +35,3 градуса. Минимальный показатель в этот период зафиксировали в 1913 году, когда воздух прогрелся всего до +10,8 градуса.

По данным метеорологов, в последующие три дня в республике будет еще жарче. С 3 по 5 августа в стране действует «оранжевый код», когда ожидается от +35 до +38 градусов по Цельсию.