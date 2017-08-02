Голая женщина прошлась по улицам Киева
В Киеве голая женщина во вторник, 2 августа, прогулялась по улицам города, сообщает ТСН.
В Киеве голая женщина во вторник, 2 августа, прогулялась по улицам города, сообщает ТСН.
«Несмотря на оживленное движение транспорта, женщина
Также ее видели на Крещатике.
В полиции «Сегодня.ua» сообщили, что «патрульные заметили голую женщину на площади Победы». «Она оказалась психически больной и была доставлена в больницу. Возможно, дошла с Крещатика», — отметили в полиции.