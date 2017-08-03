В Воронеже на час перекроют участок улицы Декабристов

Источник: РИА "Воронеж"

Власти перекроют участок улицы Декабристов из-за спила аварийного дерева, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

Запрет будет действовать с 10:00 до 11:00 четверга, 3 августа. Автомобилисты не смогут проехать по участку от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской.

Всего в Центральном районе срубят 92 аварийных дерева, представляющих угрозу для пешеходов и автомобилистов. Кроме того, мэрия проведет санитарную обрезку 425 зеленых насаждений. Рабочие уже обрезали деревья на проспекте Революции и в зеленой зоне Индустриального переулка.