В Воронеже на час перекроют участок улицы Декабристов
Всего в Центральном районе срубят 92 аварийных дерева.
Всего в Центральном районе срубят 92 аварийных дерева.
Власти перекроют участок улицы Декабристов
Запрет будет действовать с 10:00 до 11:00 четверга, 3 августа. Автомобилисты не смогут проехать по участку от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской.
Всего в Центральном районе срубят 92 аварийных дерева, представляющих угрозу для пешеходов и автомобилистов. Кроме того, мэрия проведет санитарную обрезку 425 зеленых насаждений. Рабочие уже обрезали деревья на проспекте Революции и в зеленой зоне Индустриального переулка.
В ближайшее время коммунальщики приведут в порядок Есенинскую аллею, Рабочий проспект, улицы Ушинского, Дурова, Калинина, Ольминского, Октябрьской Революции и другие.