Мэрия Уфы объяснила причины затопления улицы Трамвайной
Машины практически ушли под воду после сильного ливня.
Машины практически ушли под воду после сильного ливня.
Об отсутствии и изношенности ливневых канализаций в Уфе говорится давно и долго. Именно
В городской администрации объяснились перед уфимцами.
— После снятия верхнего слоя асфальтового покрытия по улице Трамвайной, в СУРСИС подана заявка на проведение работ по ливневой канализации, — цитирует чиновников информационное агентство «Башинформ». — В рамках ремонта асфальтового покрытия восстанавливается существующая ливневая канализация, проводится ее очистка. Этим занимается СУРСИС по заявке дорожников.