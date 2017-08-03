Мэрия Уфы объяснила причины затопления улицы Трамвайной

Об отсутствии и изношенности ливневых канализаций в Уфе говорится давно и долго. Именно из-за этого весной и нынешним дождливым летом башкирская столица уходит под воду. Так и случилось 1 августа с улицей Трамвайной. Автомобили буквально проплывали по проезжей части, а некоторые легковушки вовсе утонули по крышу.