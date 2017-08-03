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00:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы объяснила причины затопления улицы Трамвайной

Машины практически ушли под воду после сильного ливня.

Об отсутствии и изношенности ливневых канализаций в Уфе говорится давно и долго. Именно из-за этого весной и нынешним дождливым летом башкирская столица уходит под воду. Так и случилось 1 августа с улицей Трамвайной. Автомобили буквально проплывали по проезжей части, а некоторые легковушки вовсе утонули по крышу.

В городской администрации объяснились перед уфимцами.

— После снятия верхнего слоя асфальтового покрытия по улице Трамвайной, в СУРСИС подана заявка на проведение работ по ливневой канализации, — цитирует чиновников информационное агентство «Башинформ». — В рамках ремонта асфальтового покрытия восстанавливается существующая ливневая канализация, проводится ее очистка. Этим занимается СУРСИС по заявке дорожников.

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