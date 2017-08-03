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08:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Девять детских площадок обустроят в Воронеже до конца сентября 2017 года

Администрация Воронежа объявила электронный аукцион на поставку и установку 160 единиц оборудования для девяти детских площадок в Коминтерновском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,6 млн рублей. Торги назначены на понедельник, 14 августа. Конструкции установят к концу сентября 2017 года.

Согласно документам аукциона, игровые зоны для детей оборудуют по адресам: 9 Января, 284; 9 Января, 294; 60 Армии, 29; Беговая, 128 и 130; Княжеская, 59; Генерала Лизюкова, 105; Мордасовой, 5, Московский проспект, 137 и Владимира Невского, 40. Подрядчик установит на площадках качели, горки, брусья, тренажеры, игровые комплексы, песочницы, скамейки и урны, специальное ограждение.

Деревянные конструкции можно будет использовать при условии, что они будут состоять из твердых пород дерева и иметь экологический сертификат качества. Лакокрасочные средства должны обеспечивать максимальную безопасность, оборудование из металла и пластика — быть ударопрочным, морозостойким и иметь гладкую поверхность, без острых углов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 августа. Подрядчик должен будет выполнить обязательства по контракту в течение 40 рабочих дней с момента его заключения.

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