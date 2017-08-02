Новые камеры фото- и видеофиксации в Уфе не установят
Такое решение принял суд.
Такое решение принял суд.
В федеральную антимонопольную службу Башкирию поступила жалоба на проведенный аукцион по покупке и установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. И.о. ведомства Рузалин Хабибуллин, рассмотрев заявление, принял решение отменить исполнение контракта.
Как сообщает
Кстати, по словам начальника республиканской ГИБДД Динара Гильмутдинова, их ведомство в дополнительной технике не нуждается.
— Нам они не нужны, — цитирует издание главного гаишника Башкирии.
Напомним, 16 камер фото- и видефиксации должны были появиться на опасных перекрестках Уфы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».