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23:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые камеры фото- и видеофиксации в Уфе не установят

Такое решение принял суд.

В федеральную антимонопольную службу Башкирию поступила жалоба на проведенный аукцион по покупке и установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. И.о. ведомства Рузалин Хабибуллин, рассмотрев заявление, принял решение отменить исполнение контракта.

Как сообщает РБК-Уфа, речь идет о тех самых 16-ти камерах, которые планировали закупить на 80 млн рублей. Однако после стоимость контракта снизилась до 59,8 млн. Исполнять его должна была петербургская компания, с которой заключен договор 9 июня.

Кстати, по словам начальника республиканской ГИБДД Динара Гильмутдинова, их ведомство в дополнительной технике не нуждается.

— Нам они не нужны, — цитирует издание главного гаишника Башкирии.

Напомним, 16 камер фото- и видефиксации должны были появиться на опасных перекрестках Уфы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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