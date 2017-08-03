В Воронежской области построят новый мост через реку Дон
Протяженность моста составит 110,86 метров. По нему будет проходить одностороннее однополосное движение.
Протяженность моста составит 110,86 метров. По нему будет проходить одностороннее однополосное движение.
Демонтируют переправу через реку Дон в селе Коротояк Острогожского района и построят на его месте новый наплавной мост. Департамент транспорта и автодорог региона ищет подрядчика для реализации проекта. Информация появилась на сайте госзакупок в среду, 2 августа.
На строительство выделят до 78 млн рублей. Протяженность моста составит 110,86 метров. По нему будет проходить одностороннее однополосное движение легковых машин, рейсовых автобусов и грузовиков массой до 30 тонн. Строительство закончат к 1 ноября 2018 года.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно до 16 августа. Аукцион пройдет 25 августа.