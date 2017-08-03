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08:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области построят новый мост через реку Дон

Протяженность моста составит 110,86 метров. По нему будет проходить одностороннее однополосное движение.

Источник: РИА "Воронеж"

Демонтируют переправу через реку Дон в селе Коротояк Острогожского района и построят на его месте новый наплавной мост. Департамент транспорта и автодорог региона ищет подрядчика для реализации проекта. Информация появилась на сайте госзакупок в среду, 2 августа.

На строительство выделят до 78 млн рублей. Протяженность моста составит 110,86 метров. По нему будет проходить одностороннее однополосное движение легковых машин, рейсовых автобусов и грузовиков массой до 30 тонн. Строительство закончат к 1 ноября 2018 года.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно до 16 августа. Аукцион пройдет 25 августа.

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