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11:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Самая большая школа на юге России откроет свои двери 1 сентября

Школа в Левенцовке примет учеников 1 сентября. Это будет самое большое среднее учебное заведение на юге страны. Занимаемая площадь равна территории нескольких футбольных полей.

Школа № 115 — первая в Ростове, построенная с нуля за последние 10 лет. Также левенцовкской школе отныне принадлежит титул самой большой. Площадь помещений 23 тысячи квадратных метров. Всего территория занимает около 4 гектаров. Тысячи семей с двумя и даже тремя детьми с нетерпением ждали, когда закончат строительство.

Уже сейчас укомплектованы 16 первых классов. В одну смену учебное заведение может принять 1400 учеников. А с учетом того, что заложены фундаменты второй очереди микрорайона, по мнению учителей, пустовать она точно не будет.

Внутри школы есть два спортзала, бассейн. Кроме стандартных классов, есть рабочие зоны, где ученики могут заниматься коллективным творчеством и наукой, шахматный класс, уголок настольного тенниса, кабинеты робототехники, фото- и видеостудия. Помимо общего образования, в 115-ой будут практически все спортивные секции и десятки дополнительных кружков. У школы технический уклон.

«У нас порядка 40 процентов — это молодые учителя. Это те, кто получил образование и будут делать первые шаги. Еесть учителя с опытом работы до 5 лет, есть учителя со своими новыми идеями, со своим видением жизни сегодня», — говорит директор средней школы № 115 Ольга Назарчук.

Готов к использованию и спорткомплекс, футбольное поле, несколько видов площадок — баскетбол, волейбол, площадка для самых маленьких. И руководство школы напоминает, что с 1 сентября, когда откроется школа, здесь смогут заниматься и все жители района, но только во внеурочное время.

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