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22:08 (мск), источник: РБК

Би-би-си узнала детали конфликта между Малаховым и «Первым каналом»

Причиной конфликта между телеведущим Андреем Малаховым и руководством «Первого канала» стало решение телеканала добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политических тем. Ведущий выступил против.

Источник: РИА "Новости"

Решение добавить в «Пусть говорят» больше политических тем стало причиной конфликта между ведущим ток-шоу и руководством телеканала, утверждают источники Би-би-си на телеканале.

Сотрудники телекомпании, пожелавшие остаться неназванными, рассказали, что проблемы у Малахова с руководством «Первого канала» начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова.

По словам источников, с ее приходом на программе начали появляться политические темы, что вызвало недовольство у ведущего ток-шоу.

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«Никонова вернулась на “Первый”, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», — сказал один из собеседников. Так, ряд выпусков были посвящены политике, напоминает Би-би-си — выходили программы об Оливере Стоуне и его фильме о Владимире Путине, а два выпуска были посвящены убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.

В минувший понедельник, 31 июля, РБК со ссылкой на близкий к Малахову источник сообщал, что телеведущий «Пусть говорят» больше не будет вести шоу и перейдет с «Первого канала» на «Россию 1». Собеседник РБК на «Первом канале» говорил, ​что уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят». Сообщалось, что ведущий не сработался с новым продюсером программы и потребовал вернуть старого. О сути претензий Малахова к работе нового продюсера не сообщалось.

Собеседники РБК рассказывали, что Малахов планирует уйти на шоу «Прямой эфир», которое транслирует «Россия 1», а на позицию Малахова уже пробуют новых людей.

Сам Малахов пока никак не комментировал ситуацию.
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