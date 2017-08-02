Би-би-си узнала детали конфликта между Малаховым и «Первым каналом»
Причиной конфликта между телеведущим Андреем Малаховым и руководством «Первого канала» стало решение телеканала добавить в
Причиной конфликта между телеведущим Андреем Малаховым и руководством «Первого канала» стало решение телеканала добавить в
Решение добавить в «Пусть говорят» больше политических тем стало причиной конфликта между ведущим
По словам источников, с ее приходом на программе начали появляться политические темы, что вызвало недовольство у ведущего
«Никонова вернулась на “Первый”, чтобы перетрясти
В минувший понедельник, 31 июля, РБК со ссылкой на близкий к Малахову источник сообщал, что телеведущий «Пусть говорят» больше не будет вести шоу и перейдет с «Первого канала» на «Россию 1». Собеседник РБК на «Первом канале» говорил, что уход Малахова спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят». Сообщалось, что ведущий не сработался с новым продюсером программы и потребовал вернуть старого. О сути претензий Малахова к работе нового продюсера не сообщалось.
Собеседники РБК рассказывали, что Малахов планирует уйти на шоу «Прямой эфир», которое транслирует «Россия 1», а на позицию Малахова уже пробуют новых людей.