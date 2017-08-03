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17:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах отпразднуют День невест в восточном стиле

(Набережные Челны, 2 августа, «Татар-информ»). 6 августа в Набережных Челнах в десятый раз пройдет праздник День невест, приуроченный к 100-летию органов ЗАГС в России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В этом году организаторы продумали праздник в стилистике Востока, предложив участницам примерить образ Шамаханской царицы.

В программе праздника — посещение Дворца торжеств Набережных Челнов, прогулка по городу на лимузинах, фотосессия. Праздник завершится в РК «Батыр», где участниц ждет шоу-программа и банкет.

Сейчас полным ходом идет подготовка праздника и репетиции танца с участницами, который в этом году будет исполняться на нескольких площадках города: в 15 часов — на территории Дворца торжеств, в 16 часов — на набережной имени Габдуллы Тукая, в 18.30 — на бульваре Энтузиастов.

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