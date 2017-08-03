В Челнах отпразднуют День невест в восточном стиле

В программе праздника — посещение Дворца торжеств Набережных Челнов, прогулка по городу на лимузинах, фотосессия. Праздник завершится в РК «Батыр», где участниц ждет шоу-программа и банкет.

Сейчас полным ходом идет подготовка праздника и репетиции танца с участницами, который в этом году будет исполняться на нескольких площадках города: в 15 часов — на территории Дворца торжеств, в 16 часов — на набережной имени Габдуллы Тукая, в 18.30 — на бульваре Энтузиастов.