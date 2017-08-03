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11:52 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежском биосферном заповеднике обнаружили опасную лиану

В квартале 544 Воронежского биосферного заповедника имени Пескова сотрудники обнаружили новый вид сосудистых растений — жимолость душистая или каприфюль (Lonicera caprifolia). Это многолетняя лиана, которую выращивают местные жители как декоративное растение.

В начале 80-х гг. растение украшало территорию бобрового питомника, этот вид также был высажен в в дендропарке на Центральной усадьбе заповедника.

Однако это растение является чужеродным видом для охраняемой территории. Специалисты предполагают, что скорее всего семена растения несколько лет назад были занесены в природные условия птицами. К моменту, когда ученые обнаружили лиану, она образовала в сосняке с примесью березы куртику диаметром 7 метров. Сейчас чужеродные растения составляют чуть больше 16% от всех зарегистрированных видов на территории биосферного заповедника.

Государственные заповедники зачастую имеют достаточно значительную степень загрязнения флоры чужеродными видами. Зачастую причина этого — большие территории.

Заместитель директора по научной работе, ботаник Воронежского заповедника Елена Стародубцева отметила, что специалисты пытаются изъять наиболее агрессивные чужеродные виды. Несколько лет назад волонтеры помогли убрать заросли девичьего винограда. В этом году начата вырубка ясенелистного клена, который растет вдоль дороги, идущей через заповедник.

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