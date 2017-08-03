В Воронежском биосферном заповеднике обнаружили опасную лиану

В начале 80-х гг. растение украшало территорию бобрового питомника, этот вид также был высажен в в дендропарке на Центральной усадьбе заповедника.

Однако это растение является чужеродным видом для охраняемой территории. Специалисты предполагают, что скорее всего семена растения несколько лет назад были занесены в природные условия птицами. К моменту, когда ученые обнаружили лиану, она образовала в сосняке с примесью березы куртику диаметром 7 метров. Сейчас чужеродные растения составляют чуть больше 16% от всех зарегистрированных видов на территории биосферного заповедника.