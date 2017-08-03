В Воронежском биосферном заповеднике обнаружили опасную лиану

В начале 80-х гг. растение украшало территорию бобрового питомника, этот вид также был высажен в в дендропарке на Центральной усадьбе заповедника.
Однако это растение является чужеродным видом для охраняемой территории. Специалисты предполагают, что скорее всего семена растения несколько лет назад были занесены в природные условия птицами. К моменту, когда ученые обнаружили лиану, она образовала в сосняке с примесью березы куртику диаметром 7 метров. Сейчас чужеродные растения составляют чуть больше 16% от всех зарегистрированных видов на территории биосферного заповедника.
Государственные заповедники зачастую имеют достаточно значительную степень загрязнения флоры чужеродными видами. Зачастую причина этого — большие территории.
Заместитель директора по научной работе, ботаник Воронежского заповедника Елена Стародубцева отметила, что специалисты пытаются изъять наиболее агрессивные чужеродные виды. Несколько лет назад волонтеры помогли убрать заросли девичьего винограда. В этом году начата вырубка ясенелистного клена, который растет вдоль дороги, идущей через заповедник.