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00:51 (мск), источник: РИА Новости

В Москве появится почти 300 развалов с арбузами и дынями

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Массовая торговля дынями и арбузами в российской столице стартует 3 августа, приобрести летние лакомства можно будет почти на 300 официальных бахчевых развалах, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Источник: РИА Новости

Больше всего развалов будут расположены юго-востоке и юге Москвы — всего 120 точек продажи.

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Размещать бахчевые развалы разрешено с 1 августа, однако массовая торговля традиционно начнется 3 августа и продлится до начала октября.

С более подробной информацией о местах продажи можно ознакомиться на сайтах префектур.

Портал напоминает горожанам, что победители аукционов, которым разрешили торговать на бахчевых развалах, устанавливают торговые точки самостоятельно, при этом иногда предприниматели размещают площадки в неустановленных местах или ведут продажу без разрешения. В таких случаях неравнодушные жители могут пожаловаться в управу своего района или на горячую линию госинспекции по недвижимости.

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