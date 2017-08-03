В Москве появится почти 300 развалов с арбузами и дынями

Источник: РИА Новости

Больше всего развалов будут расположены юго-востоке и юге Москвы — всего 120 точек продажи.

Размещать бахчевые развалы разрешено с 1 августа, однако массовая торговля традиционно начнется 3 августа и продлится до начала октября.

С более подробной информацией о местах продажи можно ознакомиться на сайтах префектур.