В Москве появится почти 300 развалов с арбузами и дынями

Больше всего развалов будут расположены юго-востоке и юге Москвы — всего 120 точек продажи.
Размещать бахчевые развалы разрешено с 1 августа, однако массовая торговля традиционно начнется 3 августа и продлится до начала октября.
С более подробной информацией о местах продажи можно ознакомиться на сайтах префектур.
Портал напоминает горожанам, что победители аукционов, которым разрешили торговать на бахчевых развалах, устанавливают торговые точки самостоятельно, при этом иногда предприниматели размещают площадки в неустановленных местах или ведут продажу без разрешения. В таких случаях неравнодушные жители могут пожаловаться в управу своего района или на горячую линию госинспекции по недвижимости.