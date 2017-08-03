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03:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Маленький бродяга обнаружен в Приморье

Сотрудник правоохранительных органов, патрулируя район возле железнодорожного вокзала Уссурийска, обратил внимание на 12-летнего мальчика, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в УТ МВД по ДВФО.

Источник: ДЕЙТА

Полицейский заинтересовался подростком, так как тот оказался неряшливо одет, на вопросы отвечал уклончиво или просто молчал. Вызванные на место инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции, установили, что ребенка с 16 июля разыскивает ОМВД России по городу Уссурийску.

Кроме того, выяснилось, что мальчик склонен к бродяжничеству, из-за чего неоднократно уходил из дома. До матери ребенка стражи порядка дозвониться не смогли, поэтому передали его в территориальный отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску.

Татьяна Данилова.

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