Маленький бродяга обнаружен в Приморье

Полицейский заинтересовался подростком, так как тот оказался неряшливо одет, на вопросы отвечал уклончиво или просто молчал. Вызванные на место инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции, установили, что ребенка с 16 июля разыскивает ОМВД России по городу Уссурийску.

Кроме того, выяснилось, что мальчик склонен к бродяжничеству, из-за чего неоднократно уходил из дома. До матери ребенка стражи порядка дозвониться не смогли, поэтому передали его в территориальный отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску.