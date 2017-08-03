Маленький бродяга обнаружен в Приморье
Сотрудник правоохранительных органов, патрулируя район возле железнодорожного вокзала Уссурийска, обратил внимание на 12-летнего мальчика, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в УТ МВД по ДВФО.
Сотрудник правоохранительных органов, патрулируя район возле железнодорожного вокзала Уссурийска, обратил внимание на 12-летнего мальчика, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в УТ МВД по ДВФО.
Полицейский заинтересовался подростком, так как тот оказался неряшливо одет, на вопросы отвечал уклончиво или просто молчал. Вызванные на место инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции, установили, что ребенка с 16 июля разыскивает ОМВД России по городу Уссурийску.
Кроме того, выяснилось, что мальчик склонен к бродяжничеству,
Татьяна Данилова.