Химики взяли пробы воды из зловонного озера у Патрокла во Владивостоке

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Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

В рамках проекта «Народная экспертиза» сотрудники Центра биоразнообразия ДВО РАН вместе с жителем микрорайона Патрокл посетили небезызвестное зловонное озеро, расположенное рядом с трассой Седанка — Патрокл, и взяли пробы воды для химического анализа. Через неделю эксперты расскажут, какие последствия на микробиологию озера оказали сбрасываемые в него нечистоты, сообщает ИА PrimaMedia.

Экспертизу, в рамках которой 2 августа брали пробы воды из озера, курирует КГУП «Приморский водоканал». Гидробиолог Татьяна Вшивкова из лаборатории пресноводной гидробиологии отмечает, что уже на подъезде к месту они с коллегой почувствовали сильный неприятный запах.

— И запах, и цветность у воды есть. Пробы мы взяли в двух точках озера — ближе к канализации и на противоположной, подветренной стороне, где, как мы предполагаем, должна быть более чистая вода (здесь нет запаха, на поверхности плавают птицы), — поясняет Вшивкова.

Химик-почвовед Серафима Клышевская рассказала, что воду будут проверять на физические и химические свойства:

— Для микробиологического анализа мы взяли две тары: в первую, стерильную, берутся пробы на общее микробное число, во вторую — образец на патогены. Анализ на патогенную флору должен показать, поселилась ли в канализационных стоках присущая им патогенная микрофлора. Уже сейчас видно, что по органолептическим показателям вода, конечно, не отвечает норме.

Результаты экспертизы станут известны через неделю.