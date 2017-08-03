Химики взяли пробы воды из зловонного озера у Патрокла во Владивостоке
Анализы покажут, какие последствия на водоем оказали стекающие в него нечистоты (ВИДЕО).
Анализы покажут, какие последствия на водоем оказали стекающие в него нечистоты (ВИДЕО).
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
В рамках проекта «Народная экспертиза» сотрудники Центра биоразнообразия ДВО РАН вместе с жителем микрорайона Патрокл посетили небезызвестное зловонное озеро, расположенное рядом с трассой Седанка — Патрокл, и взяли пробы воды для химического анализа. Через неделю эксперты расскажут, какие последствия на микробиологию озера оказали сбрасываемые в него нечистоты, сообщает ИА PrimaMedia.
Экспертизу, в рамках которой 2 августа брали пробы воды из озера, курирует КГУП «Приморский водоканал». Гидробиолог Татьяна Вшивкова из лаборатории пресноводной гидробиологии отмечает, что уже на подъезде к месту они с коллегой почувствовали сильный неприятный запах.
— И запах, и цветность у воды есть. Пробы мы взяли в двух точках озера — ближе к канализации и на противоположной, подветренной стороне, где, как мы предполагаем, должна быть более чистая вода (здесь нет запаха, на поверхности плавают птицы), — поясняет Вшивкова.
— Для микробиологического анализа мы взяли две тары: в первую, стерильную, берутся пробы на общее микробное число, во вторую — образец на патогены. Анализ на патогенную флору должен показать, поселилась ли в канализационных стоках присущая им патогенная микрофлора. Уже сейчас видно, что по органолептическим показателям вода, конечно, не отвечает норме.
Результаты экспертизы станут известны через неделю.
Напомним, ранее тревогу забили жильцы многоэтажных домов на улице, которой недавно присвоили название Сочинская: безымянное озеро, на некоторых картах отмеченное как Торфянка и расположенное между бухтами Патрокл и Соболь, загрязняют нечистоты. Это одно из трех естественных озер Владивостока (два других — Черепашье и Чан), остальные имеют искусственное происхождение. Экологи утверждают, что озеро реликтовое, а его возраст составляет 5−5,5 тысяч лет. Пока граждане продолжают добиваться остановки сброса нечистот в реликтовое озеро, власти не спешат брать ответственность как за состояние водного объекта, так и за неисправную бесхозяйную канализацию. Не стал исключением и краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, который, по утверждению приморского управления Роспотребнадзора, должен был отреагировать на происходящее и принять меры. Но вместо действий в департаменте ответственным за озеро назвали Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. Следить за ходом «переписки» жителя Патрокла и властей всех уровней можно здесь.