В хабаровской речке Курча-Мурча предложили установить фильтры-ловушки

В дальневосточной столице чиновники предложили установить фильтры-ловушки в коллекторе речки Курча-Мурча. Это позволит найти виновных в сливах нефтепродуктов в неё и привлечь их к ответственности, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Краевые и городские власти продолжают искать способы борьбы со сбросами горюче-смазочных материалов в коллектор, откуда загрязнённая вода попадает в Амур. Перед городскими властями стояла задача выяснить владельцев почти 20 врезок в коллектор. Однако с ней они не справились.

«Установили только двух юридических лиц, которым дали предписания, и они сейчас их устраняют. Они не совсем качественно содержали свои заведения по мойке и ремонту машин, сбрасывали загрязнённую воду в этот ручей. К сожалению, нет информации, которую я просил найти. Показать договорные отношения и заключить договоры с ответственностью, в том числе и тех лиц, которые будут установлены, вплоть до штрафных санкций. Получается, что мы не можем применить штрафные санкции к тому, кто сбрасывает в этот коллектор загрязнённые воды. Город работу полностью не провёл, потому что нет информации от него, что есть врезки и есть установленные лица. Хотя коллектор находится в черте города. Город должен возбудиться и выяснить, кто же сбрасывает туда загрязнённую воду», — сообщил на заседании региональной комиссии по ЧС заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Для того, чтобы решить проблему, которая у всех на слуху с марта нынешнего года, чиновник предложил пойти на хитрость и установить в коллекторе ловушки. По его мнению, именно так и нужно выявлять нарушителей.

«Если концентрация загрязнений хаотично прыгает, значит, кто-то делает сбросы. Я не уверен, что это делает сам владелец коллектора, хотя не исключён вариант, а возможно, что кто-то из пользователей врезок это делает. Для того, чтобы их зацепить, нужно на всех этих врезках поставить какие-то фильтры, типа ловушек, и посмотреть где, в каком месте больше загрязнений при сбросе. Конечно, это немного затратно. А потом уже по этим артериям идти искать людей, которые сбрасывают. Идти вместе с городом, с нашим управлением регионального государственного контроля и лицензирования. Идти и привлекать к ответственности», — отметил Анатолий Литвинчук.

Сливы нефтепродуктов в коллектор — не единственная причина загрязнения Курчи-Мурчи. По данным мониторинга специалистов Росприроднадзроа, ещё один источник попадания ГСМ в ручей — пропитанная нефтепродуктами береговая линия под нефтеналивным причалом. В районе ливневого коллектора 27 апреля специалисты собирали пробы, которые показали, что содержание нефтепродуктов там превышены в десятки раз. Для того, чтобы решить эту проблему, специалисты обратились в суд.

«В настоящее время на рассмотрении в Центральном районом суде города Хабаровск находится иск хабаровского межрайонного природоохранного прокурора о предписании администрации города рекультивировать земельный участок, расположенный в водоохранной зоне водного объекта реки Амур между руслом ручья, вытекающего из коллектора Курча-Мурча и нефтеналивным причалом АО “Хабаровскнефтепродукт”. Ждём решения этого суда», — сообщил участникам заседания заместитель начальника департамента Росприроднадзора по ДФО Андрей Стрельников.

По мнению специалистов, работы по рекультивации нужно проводить в зимний период. Это позволит избежать масштабного загрязнения реки Амур.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в конце июня из коллектора снова вытекала загрязнённая вода. Исполняющий обязанности генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» лично прибыл на место разлива нефтепродуктов из Курчи-Мурчи и заявил, что ситуация не имеет отношения к их компании. Он уверял представителя ОНФ и журналистов, что из коллектора течёт просто грязная вода, а горюче-смазочных материалов в ней нет.