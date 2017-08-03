В хабаровской речке Курча-Мурча предложили установить фильтры-ловушки
Это позволит найти и наказать виновных в сливе нефтепродуктов в коллектор.
Это позволит найти и наказать виновных в сливе нефтепродуктов в коллектор.
В дальневосточной столице чиновники предложили установить
Краевые и городские власти продолжают искать способы борьбы со сбросами
«Установили только двух юридических лиц, которым дали предписания, и они сейчас их устраняют. Они не совсем качественно содержали свои заведения по мойке и ремонту машин, сбрасывали загрязнённую воду в этот ручей. К сожалению, нет информации, которую я просил найти. Показать договорные отношения и заключить договоры с ответственностью, в том числе и тех лиц, которые будут установлены, вплоть до штрафных санкций. Получается, что мы не можем применить штрафные санкции к тому, кто сбрасывает в этот коллектор загрязнённые воды. Город работу полностью не провёл, потому что нет информации от него, что есть врезки и есть установленные лица. Хотя коллектор находится в черте города. Город должен возбудиться и выяснить, кто же сбрасывает туда загрязнённую воду», — сообщил на заседании региональной комиссии по ЧС заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Для того, чтобы решить проблему, которая у всех на слуху с марта нынешнего года, чиновник предложил пойти на хитрость и установить в коллекторе ловушки. По его мнению, именно так и нужно выявлять нарушителей.
«Если концентрация загрязнений хаотично прыгает, значит,
Сливы нефтепродуктов в коллектор — не единственная причина загрязнения
«В настоящее время на рассмотрении в Центральном районом суде города Хабаровск находится иск хабаровского межрайонного природоохранного прокурора о предписании администрации города рекультивировать земельный участок, расположенный в водоохранной зоне водного объекта реки Амур между руслом ручья, вытекающего из коллектора
По мнению специалистов, работы по рекультивации нужно проводить в зимний период. Это позволит избежать масштабного загрязнения реки Амур.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в конце июня из коллектора снова вытекала загрязнённая вода. Исполняющий обязанности генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» лично прибыл на место разлива нефтепродуктов из
Активисты ОНФ тогда заявили, что вода, которая вытекает из коллектора, может угрожать здоровью населения и окружающей среде: по их мнению, нужно было в срочном порядке вводить режим ЧС. Проблемы на