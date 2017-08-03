В хабаровской епархии раскритиковали «жертвенные» квитанции
«Ноу-хау» настоятеля прихода в Некрасовке не получило архиерейского благословения.
«Ноу-хау» настоятеля прихода в Некрасовке не получило архиерейского благословения.
В хабаровской епархии назвали неудачной форму, выбранную настоятелем прихода в селе Некрасовка для увеличения количества пожертвований на завершение строительства храма. «Ноу-хау» отца Валерия не получило одобрения местного церковного управления.
Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в селе Некрасовка Хабаровского района люди обсуждают креативные квитанции: вместе со счетами за коммунальные расходы жители получили платёжки на строительство местного храма. На такой ход священники и активисты пошли для того, чтобы к юбилею населённого пункта возвести
Официальный комментарий хабаровской епархии опубликован на
«Церковь никого не принуждает. На бланке “квитанции” указывалось, что предлагаемые пожертвования добровольны. В то же время нельзя не признать неудачной выбранную приходским советом строящегося храма блаженной Ксении Петербургской форму: оформление своей просьбы к нуждам храма как квитанцию для оплаты ЖКХ. Этим среди жителей были посеяны недоразумения, будто бы приход требует оплаты строительных работ по созиданию храмового здания», — говорится в сообщении.
В епархии подчеркнули, что «инициативы, напоминающие требования, правящим архиереем не благословлялись». В тексте приводится и мнение митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира — он выражает надежду на скорое преодоление возникшего недопонимания между сельчанами и приходом блаженной Ксении Петербургской.
«Нельзя не обратить внимания местной общественности на трудности,
Его авторы призывают хабаровчан вдохновиться примером самой угодницы Ксении, которая «лично и тайно участвовала в строительстве храма Смоленской иконы Божией Матери в