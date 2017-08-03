В хабаровской епархии раскритиковали «жертвенные» квитанции

Источник: Восток Медиа

В хабаровской епархии назвали неудачной форму, выбранную настоятелем прихода в селе Некрасовка для увеличения количества пожертвований на завершение строительства храма. «Ноу-хау» отца Валерия не получило одобрения местного церковного управления.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в селе Некрасовка Хабаровского района люди обсуждают креативные квитанции: вместе со счетами за коммунальные расходы жители получили платёжки на строительство местного храма. На такой ход священники и активисты пошли для того, чтобы к юбилею населённого пункта возвести здание-долгострой. Правда, не все люди сразу заметили, что эти взносы — дело добровольное, их смутили в квитанциях графы про штраф и пеню.

Официальный комментарий хабаровской епархии опубликован на информационно-просветительском портале «Правосток». Его авторы напоминают о том, что «любая жертва Господу Богу должна быть добровольной» и просят не расценивать «квитки», которые жители села находят в своих ящиках, как документ неукоснительного исполнения.

«Церковь никого не принуждает. На бланке “квитанции” указывалось, что предлагаемые пожертвования добровольны. В то же время нельзя не признать неудачной выбранную приходским советом строящегося храма блаженной Ксении Петербургской форму: оформление своей просьбы к нуждам храма как квитанцию для оплаты ЖКХ. Этим среди жителей были посеяны недоразумения, будто бы приход требует оплаты строительных работ по созиданию храмового здания», — говорится в сообщении.

В епархии подчеркнули, что «инициативы, напоминающие требования, правящим архиереем не благословлялись». В тексте приводится и мнение митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира — он выражает надежду на скорое преодоление возникшего недопонимания между сельчанами и приходом блаженной Ксении Петербургской.

«Нельзя не обратить внимания местной общественности на трудности, из-за которых строительство храма в Некрасовке было фактически заморожено на несколько лет. Испокон веков строительство церквей было всеобщим деланием. На соборы и монастыри Руси, которыми мы сегодня восхищаемся, средства собирались всем миром. И сегодня каждый житель Хабаровского края может внести своё имя в историю малой родины через поддержку созидания прихода блаженной Ксении Петербургской», — говорится в документе.