Эксперты не нашли ничего страшного в техсостоянии Рудневского моста во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Воронежские специалисты завершили работы по обследованию технического состояния Рудневского моста во Владивостоке и не нашли ничего страшного, мост пригоден к ежедневной эксплуатации транспортных средств с массой до 3,5 тонн. Но заключение экспертов не исключает необходимости реконструкции объекта, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Работы по обследованию технического состояния моста в рамках муниципального контракта проводило ООО «ДорМостПроект» из Воронежа.

«Был составлен технический отчет с указанием результатов визуального и инструментального обследований, а также паспорт мостового сооружения. Согласно заключению, по мосту разрешено движение автотранспортных средств с массой до 3,5 тонн», — уточнила представитель администрации Владивостока.

Напомним, ранее городская прокуратура совместно с ГИБДД, сотрудниками «Примуправтодора» и управления дорог и благоустройства администрации Владивостока провела проверку Рудневского моста и выявила многочисленные нарушения. В частности были обнаружены разрушения асфальтобетонного покрытия, а также сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. В местах крепления перильных стоек обнаружили разрушения бетона (отмостки), на опорах мостового сооружения — трещины и сколы. Также на асфальтобетонном покрытии мостового сооружения имеются поперечные трещины по деформационным швам. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 метров.

Так как Рудневский мост находится в собственности муниципального образования Владивостока, в администрацию города было внесено представление об устранении нарушений. Однако действенные меры к устранению нарушений приняты не были. Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста и произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта, а также организовать мероприятия, направленные на его содержание в соответствии с требованиями приказа Минтранса России. Суд исковые удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.