Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кери показала фигуру - СМИ
СМИ: 45-летняя жена Лепса показала стройную фигуру
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Японская поэзия спорта
03:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение транспорта в микрорайоне Хабаровск-2 в субботу временно ограничат

Это связано с проведением праздничных мероприятий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

В субботу, 5 августа, на нескольких улицах микрорайона «Хабаровск-2» будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В связи в проведением с 8 до 14 часов праздничных мероприятий на стадионе «Локомотив» и благотворительного забега «Достигая цели», посвященных популяризации здорового образа жизни и приуроченных к празднованию Дня железнодорожника, будет временно ограничено движение транспорта по маршруту эстафеты, проходящему по улицам Клубной, Локомотивной, Машинистов и проезду Светофорному.

Жителей микрорайона просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
США продолжат сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу
Появилось видео ликвидации членов «банды ГТА» в Мособлсуде
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
В России упразднили понятие «дача»
Как взять землю в аренду у государства
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь