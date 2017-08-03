Движение транспорта в микрорайоне Хабаровск-2 в субботу временно ограничат

В субботу, 5 августа, на нескольких улицах микрорайона «Хабаровск-2» будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В связи в проведением с 8 до 14 часов праздничных мероприятий на стадионе «Локомотив» и благотворительного забега «Достигая цели», посвященных популяризации здорового образа жизни и приуроченных к празднованию Дня железнодорожника, будет временно ограничено движение транспорта по маршруту эстафеты, проходящему по улицам Клубной, Локомотивной, Машинистов и проезду Светофорному.