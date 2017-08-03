В Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном NORU

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Приморские синоптики официально объявили штормовое предупреждение в связи с выходом на Приморье мощного тайфуна NORU. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета, в период с 8 по 10 августа в крае ожидаются сильные (15−40 мм) и местами очень сильные дожди (50−100 мм за 12 часов) при юго-восточном, восточном ветре 15−20 м/с, на побережье порывами 25−30 м/с, на мысах до 33−35 м/с (ураган).

«В заливе Петра Великого и районе Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн 4−5 метров. В бухтах южного и восточного побережий — сильный накат, местами нагонные явления», — говорится на сайте Примгидромета.

Паводковая ситуация усугубится, возможны подъемы уровня воды до 1−3 метров, значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий.

«Учитывая большую заблаговременность штормового предупреждения, возможны уточнения к нему», — отмечают приморские синоптики.

Напомним, что на 3—4 августа также объявлено штормовое предупреждение. В крае ожидаются сильные дожди с количеством 15−40 мм за 12 часов, в отдельных районах сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Общее количество выпавших осадков за этот период может достичь 0,5−1,0 декадной нормы, местами в западных и центральных районах до двух норм.