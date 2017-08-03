В Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с тайфуном NORU
С 8 по 10 августа в крае пройдут сильные дожди при ураганном ветре.
С 8 по 10 августа в крае пройдут сильные дожди при ураганном ветре.
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
Приморские синоптики официально объявили штормовое предупреждение в связи с выходом на Приморье мощного тайфуна NORU. Как сообщили ИА PrimaMedia в
«В заливе Петра Великого и районе Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн 4−5 метров. В бухтах южного и восточного побережий — сильный накат, местами нагонные явления», — говорится на сайте Примгидромета.
Паводковая ситуация усугубится, возможны подъемы уровня воды до 1−3 метров, значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий.
«Учитывая большую заблаговременность штормового предупреждения, возможны уточнения к нему», — отмечают приморские синоптики.
Напомним, что на
Дожди увеличат водность рек и вызовут локальные паводки на реках Большая Уссурка, Малиновка и их притоках, а также местами на реках западных районов.