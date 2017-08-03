Илья Лагутенко стал «игроком» ХК «Адмирал»
На
На
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
Лидеру группы «Мумий Тролль» и главному куратору
Напомним, что группа «Мумий Тролль» даст сегодня, 3 августа, во Владивостоке концерт в честь 20-летия альбома «Морская». Илья Лагутенко впервые выступит на сцене КСК «Фетисов Арена», который вмещает в себя более 5 тысяч зрителей.
В 1996 именно с «Морской» все и началось — страна узнала и полюбила «Мумий Тролль». Этот диск стал одним из самых продаваемых российских альбомов, тираж его превысил несколько миллионов копий, что явилось беспрецедентным случаем в истории независимого русского рока. Альбом «Морская» оказал большое влияние на все дальнейшее развитие российской музыки. Песни Морской, а также клипы на них, удостоились множества наград самой различной значимости, например, с клипа на песню «Владивосток 2000» в России началось вещание телеканала МТV Россия.
Сегодня у Мумий Тролль уже более десяти студийных альбомов, более 50-ти клипов и несколько поколений поклонников, которые с нетерпением ждут новых песен и с восторгом принимают на концертах любимые хиты. «Наше музыкальное путешествие еще только начинается, и кто знает, куда оно нас с вами приведет», — говорит Илья Лагутенко.