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03:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Илья Лагутенко стал «игроком» ХК «Адмирал»

На пресс-конференции посвященной фестивалю V — ROX представители клуба вручили певцу памятный свитер.

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Лидеру группы «Мумий Тролль» и главному куратору рок-фестиваля V-ROX во Владивостоке Илье Лагутенко на пресс-конференции, посвященной началу мероприятия, представители приморского ХК «Адмирал» вручили артисту памятный свитер под номером 20, на котором на месте фамилии красуется название альбома «Морская», сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что группа «Мумий Тролль» даст сегодня, 3 августа, во Владивостоке концерт в честь 20-летия альбома «Морская». Илья Лагутенко впервые выступит на сцене КСК «Фетисов Арена», который вмещает в себя более 5 тысяч зрителей.

В 1996 именно с «Морской» все и началось — страна узнала и полюбила «Мумий Тролль». Этот диск стал одним из самых продаваемых российских альбомов, тираж его превысил несколько миллионов копий, что явилось беспрецедентным случаем в истории независимого русского рока. Альбом «Морская» оказал большое влияние на все дальнейшее развитие российской музыки. Песни Морской, а также клипы на них, удостоились множества наград самой различной значимости, например, с клипа на песню «Владивосток 2000» в России началось вещание телеканала МТV Россия.

Сегодня у Мумий Тролль уже более десяти студийных альбомов, более 50-ти клипов и несколько поколений поклонников, которые с нетерпением ждут новых песен и с восторгом принимают на концертах любимые хиты. «Наше музыкальное путешествие еще только начинается, и кто знает, куда оно нас с вами приведет», — говорит Илья Лагутенко.

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