Фонтаны на набережной в Хабаровске оградят от любителей искупаться уже в конце недели

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Ограждение вокруг нового комплекса пешеходных фонтанов на стадионе имени Ленина в Хабаровске поставят уже в конце недели. Однако тех, кто зайдет за ограду, принудительно вытаскивать не будут, сообщил корр. ИА AmurMedia директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Ранее агентство сообщало, что долгожданный водный аттракцион на стадионе имени Ленина в Хабаровске до сих пор официально не открыли. Однако горожанам это не мешает каждый вечер устраивать семейные развлечения: взрослые и дети оккупировали комплекс пешеходных фонтанов. Пока сооружение проходит финальные тесты, хабаровчане устраивают гонки с брызгами и фотографируются на фоне струй воды.

Как рассказал директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга, фонтаны планируется огородить уже к концу недели.

— Ограждение уже здесь, в Хабаровске. Его дополнительно готовят, никелируют и так далее. Высота ограждения составит около 60 сантиметров, возможно, чуть выше. Часть внутри чаши будет установлена, часть снаружи. Мы, конечно, планируем еще поставить таблички, что перелезать через него нельзя, но принудительно вытаскивать никого не будут. Это уже останется на совести каждого, — уточнил Денис Кульга.

Также руководитель КГУП прокомментировал недавние высказывания в соцсетях о системе очистки фонтанах. Ранее пользователи высказывали определенные сомнения по поводу чистоты циркулирующей воды, но Денис Кульга заверил, что происходит постоянная подпитка водного аттракциона.