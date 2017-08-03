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04:43 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутская зоогалерея останется в ЦПКиО ещё на год

Повод для радости. Иркутская зоогалерея останется в ЦПКиО ещё на год.

Источник: Вести Иркутск

Отсрочить освобождение земельного участка принял решение Октябрьский районный суд. По словам зоологов, теперь у них есть время заняться животными и набраться сил для переезда. Городские власти пообещали зоогалерее новое место — на острове Юность, где сейчас реализуют масштабный проект по благоустройству. Но на это потребуется время.

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