Андрея Поплавского, обвиняемого в растрате 1 млрд рублей на океанариум в Приморье, отправили под домашний арест
Приморский краевой суд отправил под домашний арест
Приморский краевой суд отправил под домашний арест
Приморский краевой суд отправил под домашний арест
«Накануне Приморский краевой суд изменил меру пресечения в отношении Поплавского на домашний арест. Ранее Фрунзенский районный суд в очередной раз продлил его содержание под стражей, однако защита опротестовала это решение», — сообщил представитель прокуратуры.
Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата») и ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По данным следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство
Кроме того, как считает следствие, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование