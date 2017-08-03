Андрея Поплавского, обвиняемого в растрате 1 млрд рублей на океанариум в Приморье, отправили под домашний арест

Источник: AP 2017

Приморский краевой суд отправил под домашний арест экс-руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского, которого обвиняют в растрате 1 млрд рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Ранее Фрунзенский суд Владивостока оставил Поплавского под стражей, сообщил ТАСС представитель прокуратуры региона, передает «Вести: Приморье».

«Накануне Приморский краевой суд изменил меру пресечения в отношении Поплавского на домашний арест. Ранее Фрунзенский районный суд в очередной раз продлил его содержание под стражей, однако защита опротестовала это решение», — сообщил представитель прокуратуры.

Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата») и ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По данным следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» в городе Владивостоке.