Амур возле Большого Уссурийского острова пополнили осетрами

В пограничные воды Амура выпустили молодь осетровых видов рыб. С китайской стороны острова Большой Уссурийский делегация России и КНР отправила в реку 150 тысяч штук молоди осетра амурского и 50 тысяч штук молоди калуги, а также 100 взрослых особей осетра.

Рыбу выпустили в соответствии с протоколом 26-й сессии Смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. По данным специалистов КНР, всего в этом году в пограничные воды Амура отправят 400 тысяч штук молоди осетровых видов рыб. Как сообщает пресс-служба Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, уже 9 августа совместный выпуск молоди пройдёт на российской стороне — с Владимировского осетрового рыбоводного завода.