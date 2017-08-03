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04:48 (мск), источник: Восток Медиа

Амур возле Большого Уссурийского острова пополнили осетрами

Рыбу в пограничные воды отправили делегации России и Китая.

В пограничные воды Амура выпустили молодь осетровых видов рыб. С китайской стороны острова Большой Уссурийский делегация России и КНР отправила в реку 150 тысяч штук молоди осетра амурского и 50 тысяч штук молоди калуги, а также 100 взрослых особей осетра.

Рыбу выпустили в соответствии с протоколом 26-й сессии Смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. По данным специалистов КНР, всего в этом году в пограничные воды Амура отправят 400 тысяч штук молоди осетровых видов рыб. Как сообщает пресс-служба Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, уже 9 августа совместный выпуск молоди пройдёт на российской стороне — с Владимировского осетрового рыбоводного завода.

Выпускают в Амур и рыб лососёвых пород, РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2016 году в реки региона выпустили более 60 миллионов штук молоди лососёвых. Этот показатель на два процента превысил план работы по выращиванию водных биологических ресурсов по развитию товарной аквакультуры. Сейчас в этой отрасли в крае работает семь предприятий, из них три — государственные. Они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Ещё четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

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