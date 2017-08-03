Амур возле Большого Уссурийского острова пополнили осетрами
Рыбу в пограничные воды отправили делегации России и Китая.
Рыбу в пограничные воды отправили делегации России и Китая.
В пограничные воды Амура выпустили молодь осетровых видов рыб. С китайской стороны острова Большой Уссурийский делегация России и КНР отправила в реку 150 тысяч штук молоди осетра амурского и 50 тысяч штук молоди калуги, а также 100 взрослых особей осетра.
Рыбу выпустили в соответствии с протоколом 26-й сессии Смешанной
Выпускают в Амур и рыб лососёвых пород, РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2016 году в реки региона выпустили более 60 миллионов штук молоди лососёвых. Этот показатель на два процента превысил план работы по выращиванию водных биологических ресурсов по развитию товарной аквакультуры. Сейчас в этой отрасли в крае работает семь предприятий, из них три — государственные. Они выпускают рыбу в притоки Амура — реки Анюй, Гур и Уда. Ещё четыре частных завода расположены в