Открытие тоннеля на вокзале Хабаровска перенесли по настоянию мэра

Источник: Восток Медиа

На необходимости внесения изменений в проект реконструкции пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска настоял мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. Помимо выхода из сооружения на улицу Ухтомского власти планируют отремонтировать дорогу в этом районе города.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», открытие пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска, запланированное на август, состоится позднее. Строители объяснили это изменениями в проектной документации. Теперь в качестве срока сдачи тоннеля значится декабрь, а общая стоимость сооружения увеличилась.

«В связи с многочисленными обращениями жителей в администрацию Хабаровска об оборудовании выхода на улицу Ухтомского мэр города настоял на необходимости доработки проектной документации по данному участку», — сообщили в четверг в комитете по управлению Железнодорожным округом.

В пресс-релизе уточняется, что власти дальневосточной столицы запланировали «приведение в нормативное состояние» автомобильной дороги на участке от улицы Воронежской до дома № 11Б по улице Ухтомского. Протяжённость этого отрезка превышает километр.