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04:56 (мск), источник: Восток Медиа

Открытие тоннеля на вокзале Хабаровска перенесли по настоянию мэра

Параллельно власти дальневосточной столицы отремонтируют километр дороги.

Источник: Восток Медиа

На необходимости внесения изменений в проект реконструкции пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска настоял мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. Помимо выхода из сооружения на улицу Ухтомского власти планируют отремонтировать дорогу в этом районе города.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», открытие пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска, запланированное на август, состоится позднее. Строители объяснили это изменениями в проектной документации. Теперь в качестве срока сдачи тоннеля значится декабрь, а общая стоимость сооружения увеличилась.

«В связи с многочисленными обращениями жителей в администрацию Хабаровска об оборудовании выхода на улицу Ухтомского мэр города настоял на необходимости доработки проектной документации по данному участку», — сообщили в четверг в комитете по управлению Железнодорожным округом.

В пресс-релизе уточняется, что власти дальневосточной столицы запланировали «приведение в нормативное состояние» автомобильной дороги на участке от улицы Воронежской до дома № 11Б по улице Ухтомского. Протяжённость этого отрезка превышает километр.

«Будет выполнен ремонт дороги с укладкой асфальтобетона, а также укрепление обочин. Ведётся работа по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Запланировано наведение санитарного порядка на данной территории: покос травы и уборка мусора», — сообщает ведомство.

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