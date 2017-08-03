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05:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Историю погибшей во Владивостоке байкерши Моники рассказали мировые таблоиды

Об Ольге Прониной написали The Sun, Bild, Daily Mail, New York Post и многие другие иностранные издания.

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

История байкерши Моники (Ольги Прониной) из Владивостока, которая погибла в аварии 31 июля, уже стала достоянием мировой общественности, сообщает ИА PrimaMedia. Популярнейшие иностранные таблоиды, такие как The Sun, Bild, Daily Mail, New York Post, написали про Монику, назвав ее «самой сексуальной байкершей России».

«40-летняя мать-одиночка, известная своему легиону Instagram-поклонников как Моника, упала с мотоцикла и умерла до того, как скорая помощь добралась до нее. Бесстрашную брюнетку, у которой было более 150 000 последователей в социальной сети, друзья описывают как адреналиновую наркоманку, которая любила гонять на высокой скорости», — пишет The Sun, называя Ольгу в заголовке Russia’s «sexiest motorcyclist' — самой сексуальной байкершей в России.

Почти пуританская статья Daily Mail уделила много внимания откровенным нарядам Ольги. Материал словно упрекает погибшую в излишней и демонстрации своего тела.

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«Женщина стала настоящей звездой соцсетей благодаря своим трюкам на мотоцикле BMW S1000RR и непристойным нарядам. На одном из видео она сидит на мотоцикле боком, одетая лишь в короткое платьице, демонстрирующее ее ноги. Она отпускает в камеру воздушный поцелуй, а потом встает ногами на байк, и двигает бедрами, продолжая ехать», — описывает один из роликов британское издание.

Онлайн-версия немецкой газеты Bild на внешнем виде Моники не концентрируется, но отмечает подчеркнутую небезопасность езды.

«В другом видео Ольга вовсе убирает руки с руля во время движения. Гордясь собой, она написала под видео: “Кстати, валить 250 и держаться одной рукой очень некомфортно. Не рекомендую”. Что ж, после своего трагического падения, руки на руль она больше класть не будет. Непонятная небрежность привела к губительным последствиям», — выдает резюме немецкий таблоид.

New York Post выпустил, можно сказать, «понимающий байкеров» материал с комментариями от друзей погибшей.

«Нарушение всех возможный правил безопасности неизбежно привели к смерти адреналинового наркомана (как она называла себя), которого трагический конец застал за любимым делом», — дает заключение американское издание.

Напомним, известие о гибели 40-летней мото-звезды, катавшей по Владивостоку под псевдонимом Моника, вызвало бурное общественное обсуждение. Мотоциклистка была знаменита: ее Instagram-аккаунт на момент трагедии насчитывал более 137 тысяч подписчиков, а после сообщения о случившемся их число еще возросло. Женщина не скрывала, что любила адреналин: на своем спортивном мотоцикле BMW S1000 RR она развивала скорость более 250 км/ч.

При этом, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения, хотя стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год. Тем не менее, по словам следователя, причиной аварии стало то, что женщина не справилась с управлением при вхождении в поворот.

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