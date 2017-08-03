Красноярцы смогут построить собственную пирамиду
На бесплатном занятии 5 и 6 августа всем желающим покажут, как своими руками сделать многогранник, составленный из правильногранной пирамиды.
На бесплатном занятии 5 и 6 августа всем желающим покажут, как своими руками сделать многогранник, составленный из правильногранной пирамиды.
В эти выходные, 5 и 6 августа, в Красноярске на научной летней площадке музея «Ньютон Парк» пройдет очередной
На бесплатном занятии всем желающим покажут, как своими руками сделать многогранник, составленный из правильногранной пирамиды.
«Участники
На научной площадке также находится часть коллекции головоломок и некоторые из экспонатов интерактивного музея науки «Ньютон Парк».
Кроме того, участники площадки смогут получить скидку на посещение «Ньютон Парка». Для этого необходимо проявлять активность на площадке, а также выполнять несложные домашние задания. Узнать очередное задание и получить инструкцию по его выполнению можно будет уже сегодня, 3 августа в группе Newslab.ru во «ВКонтакте». Следите за обновлениями.
Научная летняя площадка работает по выходным до 20 августа с 12 до 18 часов. Площадка расположена в районе музейного центра «Площадь Мира», рядом с памятником В. П. Астафьеву. Вход свободный.