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05:08 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы смогут построить собственную пирамиду

На бесплатном занятии 5 и 6 августа всем желающим покажут, как своими руками сделать многогранник, составленный из правильногранной пирамиды.

В эти выходные, 5 и 6 августа, в Красноярске на научной летней площадке музея «Ньютон Парк» пройдет очередной мастер-класс под открытым небом.

На бесплатном занятии всем желающим покажут, как своими руками сделать многогранник, составленный из правильногранной пирамиды.

«Участники мастер-класса узнают, из каких элементов состоят выпуклые фигуры, чем отличаются правильногранные многогранники от неправильногранных, и основы построения фигур из трубочек для коктейля. Каждый пришедший сможет не только построить известный науке многогранник, но и создать свой собственный — новый и, конечно же, забрать его в качестве сувенира с собой», — рассказали организаторы площадки.

На научной площадке также находится часть коллекции головоломок и некоторые из экспонатов интерактивного музея науки «Ньютон Парк».

Кроме того, участники площадки смогут получить скидку на посещение «Ньютон Парка». Для этого необходимо проявлять активность на площадке, а также выполнять несложные домашние задания. Узнать очередное задание и получить инструкцию по его выполнению можно будет уже сегодня, 3 августа в группе Newslab.ru во «ВКонтакте». Следите за обновлениями.

Научная летняя площадка работает по выходным до 20 августа с 12 до 18 часов. Площадка расположена в районе музейного центра «Площадь Мира», рядом с памятником В. П. Астафьеву. Вход свободный.

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