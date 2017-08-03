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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Низкими зарплатами красноярских синоптиков заинтересовались в СК

По словам следователей, уровень зарплат значительно ниже краевого МРОТ.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Следственный комитет проверит информацию о низких зарплатах красноярских синоптиков. Напомним, сотрудники Среднесибирского УГМС обратились к Владимиру Путину с жалобой на небольшой уровень месячного дохода, опубликовав соответствующий видеоролик.

В СК отметили, что заявленные синоптиками цифры (6−7 тысяч рублей в среднем) значительно ниже действующего МРОТ, установленного в Красноярском крае. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о заведении уголовного дела.

Напомним, свое видеообращение синоптики начали с резонансного сюжета ТВК про повышение депутатских зарплат. Затем идут видеоподборки федеральных телеканалов, в которых говорится о повышении цен на бензин и продукты питания. Первая часть видеоролика заканчивается съемкой заседания под руководством Путина, где он говорит про отсутствие роста зарплат у ряда бюджетников.

После этого в кадре появляются расчетные листки с перечисленными зарплатами за разное время. В клипе фигурируют суммы от 6−7 до 15 тысяч рублей. В конце ролика его авторы напомнили, что им нужно платить за услуги ЖКХ, ипотеку и детские сады.

В краевом агентстве профсоюзов добавили, что в 2014 году Росгидромет и представители сотрудников УГМС частично решили вопрос повышения зарплаты на три года. На эти цели было выделено 4 млрд рублей. Однако в бюджете 2018−2019 годов этих денег уже нет.

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