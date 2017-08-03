В Красноярском крае появится опорный пункт по изучению соболя
Сейчас учет поголовья хищника практически не ведется.
Сейчас учет поголовья хищника практически не ведется.
На севере Красноярского края появится опорный пункт по изучению и мониторингу поголовья сибирского соболя. По словам и.о. президента региональной ассоциации коренных северных народов Артура Гаюльского, вопрос уже согласован с Федеральным агентством по науке.
«Возможно, этот опорный пункт станет филиалом норильского института сельского хозяйства Севера. Его планируют разместить в Туре в Эвенкии, но он займется изучением соболя не только там, но и в других северных территориях», — цитирует Гаюльского ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что сейчас учет поголовья соболя фактически не ведется. При этом Гаюльский отметил, что добыча пушнины — это отрасль сельского хозяйства и для ее дальнейшего развития «нужен научный подход».
Соболь обитает на территории 25 субъектов РФ. ТАСС отмечает, что объем добычи хищного зверя в России составляет 450−500 тыс. единиц ежегодно. Свыше 70% добытого соболя приходится на шесть регионов: Амурскую, Томскую и Иркутскую области, Хабаровский и Красноярский края, а также Якутию. По данным Минприроды на 2016 год, в России работают 12 звероводческих хозяйств, где ведется разведение соболя.