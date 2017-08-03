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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае появится опорный пункт по изучению соболя

Сейчас учет поголовья хищника практически не ведется.

На севере Красноярского края появится опорный пункт по изучению и мониторингу поголовья сибирского соболя. По словам и.о. президента региональной ассоциации коренных северных народов Артура Гаюльского, вопрос уже согласован с Федеральным агентством по науке.

«Возможно, этот опорный пункт станет филиалом норильского института сельского хозяйства Севера. Его планируют разместить в Туре в Эвенкии, но он займется изучением соболя не только там, но и в других северных территориях», — цитирует Гаюльского ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что сейчас учет поголовья соболя фактически не ведется. При этом Гаюльский отметил, что добыча пушнины — это отрасль сельского хозяйства и для ее дальнейшего развития «нужен научный подход».

Соболь обитает на территории 25 субъектов РФ. ТАСС отмечает, что объем добычи хищного зверя в России составляет 450−500 тыс. единиц ежегодно. Свыше 70% добытого соболя приходится на шесть регионов: Амурскую, Томскую и Иркутскую области, Хабаровский и Красноярский края, а также Якутию. По данным Минприроды на 2016 год, в России работают 12 звероводческих хозяйств, где ведется разведение соболя.

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