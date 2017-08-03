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05:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Скоростное восхождение на пик Черского состоится 19 августа

Скайраннинг-марафон «БАМ скоростное восхождение на пик Черского» и чемпионат России по скайраннингу стартуют в Слюдянке в 9.00 19 августа 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского округа, в рамках соревнований спортсмены могут принять участие в покорении дистанции длиной 44 км. Для участников «Мероприятия БАМ» подготовлены три дистанции: «Лайт-марафон» — 37 км, «Мини-марафон» — 19 км и «Скандинавская ходьба» — 17 км. Предварительная регистрация проходит на сайте www.alpmarathon.ru. Сразиться в силе и выносливости наравне с профессиональными спортсменами могут и любители.

Победителей соревнований определят по лучшему времени прохождения дистанции и наградят медалями, дипломами и ценными призами. Для участников марафонских дистанций предусмотрены медали финишеров.

Напомним, в 2016 году в скоростном восхождении участвовали 183 спортсмена из разных городов региона: Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Байкальска, Черемхова, Слюдянки, а также из республик Бурятия, Хакасии, Удмуртии, из Красноярского и Забайкальского краев, Амурской, Кемеровской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Справка. Высшая точка Хамар-Дабана высотой 2090 м над уровнем моря — Пик Черского — названа в честь участника национально-освободительского польского восстания 1863 года, крупного географа, геолога и палеонтолога Российской империи Яна Черского.

Скайраннинг-марафон проводит Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области и оргкомитет @AlpMarathon, при поддержке министерства спорта Иркутской области, администрации Ангарского городского округа и Слюдянского муниципального образования. Официальные хештеги мероприятия: #СкиБАМ, #АльпМарафон, #ВСЕнаБАМ.

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