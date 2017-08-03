Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кери показала фигуру - СМИ
СМИ: 45-летняя жена Лепса показала стройную фигуру
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
05:38 (мск), источник: Восток Медиа

Открытие улицы Запарина в Хабаровске отложили

Намеченное на 3 августа завершение работ на теплосетях не состоялось.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжаются работы на теплосетях на перекрёстке улиц Ленина и Запарина. Городским властям подрядчики обещали завершить ремонт к 3 августа, однако в намеченный срок открытие не состоялось. Когда откроется проезд по улице в центре Хабаровска, неизвестно.

«Дата 3 августа была ориентировочным сроком открытия перекрёстка. Всегда могут появиться обстоятельства, которые способны эти сроки сдвинуть. Сейчас подрядчики завершают свои работы: вчера они закончили сварку и сегодня планировали начать делать дорогу. Стараются сделать всё, чтобы в самое ближайшее время улицу открыли», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна Никитенко.

По её словам у рабочих возникли сложности с тепловой камерой — она оказалась очень прочной, поэтому на её демонтаж ушло много времени. Также на сроки повлиял тот факт, что местные жители жаловались на шум в ночное время, из-за чего пришлось приостанавливать работы. Не обошла стороной подрядчиков и энергоавария, затронувшая несколько регионов Дальнего Востока. Вечером 1 августа из-за отсутствия электроэнергии специалисты не смогли проводить сварочные работы.

Агентство писало, что рабочим нужно было заменить тепловой узел, задвижки, смонтировать опоры и увеличить диаметр трубы с 800 до 1000 миллиметров. Ремонт на участке несколько раз откладывали, в итоге он начался 3 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дмитрий Медведев: США объявили РФ полноценную торговую войну
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
США продолжат сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу
Появилось видео ликвидации членов «банды ГТА» в Мособлсуде
ЦСКА вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Число пострадавших при взрыве в Абхазии россиян выросло до 35
В Афганистане погибли два американских военнослужащих
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В Москве пустуют арендные квартиры
Установлен порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг
Стало известно, кто займется реновацией в Москве
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь