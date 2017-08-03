Открытие улицы Запарина в Хабаровске отложили
Намеченное на 3 августа завершение работ на теплосетях не состоялось.
Намеченное на 3 августа завершение работ на теплосетях не состоялось.
В дальневосточной столице продолжаются работы на теплосетях на перекрёстке улиц Ленина и Запарина. Городским властям подрядчики обещали завершить ремонт к 3 августа, однако в намеченный срок открытие не состоялось. Когда откроется проезд по улице в центре Хабаровска, неизвестно.
«Дата 3 августа была ориентировочным сроком открытия перекрёстка. Всегда могут появиться обстоятельства, которые способны эти сроки сдвинуть. Сейчас подрядчики завершают свои работы: вчера они закончили сварку и сегодня планировали начать делать дорогу. Стараются сделать всё, чтобы в самое ближайшее время улицу открыли», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»
По её словам у рабочих возникли сложности с тепловой камерой — она оказалась очень прочной, поэтому на её демонтаж ушло много времени. Также на сроки повлиял тот факт, что местные жители жаловались на шум в ночное время,
Агентство писало, что рабочим нужно было заменить тепловой узел, задвижки, смонтировать опоры и увеличить диаметр трубы с 800 до 1000 миллиметров. Ремонт на участке несколько раз откладывали, в итоге он начался 3 июля.