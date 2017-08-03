Открытие улицы Запарина в Хабаровске отложили

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжаются работы на теплосетях на перекрёстке улиц Ленина и Запарина. Городским властям подрядчики обещали завершить ремонт к 3 августа, однако в намеченный срок открытие не состоялось. Когда откроется проезд по улице в центре Хабаровска, неизвестно.

«Дата 3 августа была ориентировочным сроком открытия перекрёстка. Всегда могут появиться обстоятельства, которые способны эти сроки сдвинуть. Сейчас подрядчики завершают свои работы: вчера они закончили сварку и сегодня планировали начать делать дорогу. Стараются сделать всё, чтобы в самое ближайшее время улицу открыли», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна Никитенко.

По её словам у рабочих возникли сложности с тепловой камерой — она оказалась очень прочной, поэтому на её демонтаж ушло много времени. Также на сроки повлиял тот факт, что местные жители жаловались на шум в ночное время, из-за чего пришлось приостанавливать работы. Не обошла стороной подрядчиков и энергоавария, затронувшая несколько регионов Дальнего Востока. Вечером 1 августа из-за отсутствия электроэнергии специалисты не смогли проводить сварочные работы.