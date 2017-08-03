Покупательница хлеба с резиновым довеском «дело» сфабриковала — хабаровский Самбери

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 августа, AmurMedia.

Процесс выпечки хлеба, утверждают в хабаровском «Самбери», автоматизирован, в силу чего попадание посторонних предметов внутрь хлебобулочных изделий исключено. А если бы даже такое и случилось, то инородный предмет должен был расплавится из-за высокой температуры, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, в соцсети появился очередной «камень в огород» качества работы и уровня организации производственных процессов в известной торговой сети под названием «Самбери». На сей раз неприятно удивила булка хлеба собственного производства супермаркета, разрезав ее, покупательница обнаружила кусок голубой резины. Редакция агентства попросила представителей популярной у хабаровчан торговой сети прокомментировать инцидент.

Руководитель отдела внутренних политик Ольга Егорова пояснила, что цикл производства хлеба в сети гипермаркетов «Самбери» почти полностью автоматизирован.

«Замес теста производится в автоматических тестомесах. Потом происходит формовка хлеба. Затем тесто расстаивается в формах в специальном помещении для дальнейшего запекания. Процесс запекания хлеба происходит при температуре 220 градусов. Следовательно, если бы латексная перчатка попала в хлеб, как показано на фото пользователь, то она бы превратилась в комок, и по ней было бы видно, что она бы расправилась, то есть подверглась термической обработке. На предоставленном в редакцию фото видно, что человек разрезал хлеб, держит в руке элемент синтетического материала, который не оплавлен, не скомкан» — говорится в официальном ответе компании.

По мнению представителей компании, в том виде, в котором материал представлен на фото, попасть в хлеб в производственном цикле он не мог.

«В магазинах хлеб мы не разрезаем, поэтому при упаковке хлеба этот материал в продукт также попасть не мог. Прежде чем сделать более глубокие выводы, нам необходимо получить хлеб, изображенный на фото, на экспертизу. На сегодняшний день по фотографии — то, что мы видим, это отверстие в мякоти хлеба и кусочек латекса, никак не взаимосвязанные между собой, потому что при 220 градусах материал она бы подвергся термическому воздействию и имел бы его следы, то есть имел бы вид небольшого комочка или просто бы растёкся в хлебе».

И все. На этом комментарии, собственно, и закончились.

Какой цели таким ответом хотели достичь сотрудники торговой сети, остается только гадать. С точки зрения же покупателя видится: из «такого просто быть не может вытекает недвусмысленный вывод — претензия женщины сфабрикована.

Информация о том, каковы действия покупателя в случае обнаружения дефекта в товаре, по-прежнему, не звучит. А звучала бы, глядишь, жалоб в соцсетях на работу компании и поубавилось бы.

В итоге в сухом остатке получаем фактически отписку, из которой следует только одно: все останется как было, поскольку технологический процесс непогрешим. Вернее, почти непогрешим, как сказано выше в комментарии Ольги Егоровой.