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06:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане могут переплатить за услуги ЖКХ из-за нерасторопности коммунальщиков

Жителям краевого центра должны сделать перерасчет за июль и выплатить компенсацию, однако для этого ТСЖ и управляющим компаниям нужно вовремя подать сведения в мэрию.

С первого июля, когда подорожали коммунальные услуги, хабаровчанам начисляли плату за свет и воду по завышенным тарифам. Это стало известно после того, как в городской администрации сравнили летние начисления 2017 года с прошлогодними. Теперь коммунальщики должны успеть до 10 августа отправить в мэрию данные за два месяца, чтобы жители краевого центра получили следующую платежку с учетом компенсации, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что тарифы на коммунальные услуги выросли в России 1 июля. В Хабаровском крае платежи за воду, свет, газ и тепло для потребителей должны были подорожать не более чем на 4.1%.

Чтобы проверить, так ли это, в администрации города сравнили начисления за июль 2017 года с начислениями за декабрь 2016-го. После анализа выяснилось, что электричество подорожало на 6.1%, вода — на 6%, а канализация (водоотведение) — почти на 8%.

Обязанность подать заявление на расчет компенсации мэрия возложила на коммунальщиков — управляющие компании и организации, а также товарищества собственников.

«В настоящее время заявлено 163 получателя субсидии, заключено 126 соглашений. 1 августа произведен расчет авансовой суммы компенсации за июль 2017 года. Согласно расчетам, размер компенсации исходя из единицы физического объема коммунальной услуги (кубометр холодной и горячей воды, водоотведения, газоснабжения, киловатт электроснабжения) составит порядка двух рублей. Сумма компенсации будет указана в счет-квитанции в графе “Справочно”», — сообщила специалист управления энергообеспечения, топлива и коммуникаций городской администрации Екатерина Блинова.

В администрации уточнили, что компенсации у всех будут разные.

«Размер субсидии зависит от того, какой объем коммунальных услуг житель потребил, также будет учитываться размер квартиры и состав семьи. Мы уже высчитали, что кто-то получит 20 рублей, а кто-то 200, все в индивидуальном порядке», — отметила начальник отдела управления энергообеспечения, топлива и коммуникаций администрации Хабаровска Альбина Баштанник.

Чтобы жители города не переплачивали за июль, домоуправы должны до следующего этапа начислений (10—15 августа) предоставить в мэрию данные о платежах в декабре 2016 года и в июле 2017 года.

Некоторые работники коммунальной сферы уже столкнулись с проблемой: заниматься подготовкой отчетов некому. Данные из бухгалтерской программы 1С нужно загрузить на сайт администрации в определенном формате. По словам председателя товарищества собственников недвижимости «Суворовское» Андрея Ионашку, для этого нужна помощь специалистов, услуги которых стоят 10−15 тысяч рублей.

«Фактически получается, что люди, еще не получив никаких начислений за воду и свет, должны платить за то, чтобы специалисты “вытащили” файлы из нашего компьютера, перевели их в необходимый формат и отправили в мэрию. Есть, конечно, и другой вариант — перепечатать данные о платежах вручную, но это громадный объем информации, и сколько на это уйдет времени, до конца не ясно. Еще один выход — взять для этих целей еще одного человека в штат, но платить ему зарплату опять же будут жильцы. Поэтому не исключено, что собственники не ощутят положенные им компенсации, так как возвращенные деньги пойдут на оплату услуг программистов», — рассказал председатель ТСН «Суворовское».

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