В районе Емельяново байкеры установят металлическую звезду-стелу

В Красноярске состоялся фестиваль музыки и спорта «Звезда Сибири». Горожане смогли увидеть различные трюки на мотоциклах, гонки, выступления каскадеров и многое другое. В завершение вечера байкеры объявили о своем намерении установить стелу в районе Емельяново.

Организатором фестиваля, который прошел в рамках всероссийского мотопробега «На Севастополь», выступил мотоклуб «Ночные волки». 29 июля около 20 байкеров из Красноярска, Новосибирска и Шушенского отправились в мотопробег до Севастополя. В конечный пункт они прибудут 18 августа.

Также на фестивале было объявлено, что в районе Емельяново установят металлическую звезду-стелу. Памятный знак высотой в 6 м появится на въезде в населенный пункт. Согласно замыслу организаторов, конструкция должна напоминать людям «о всех испытаниях, с которыми смогла справиться Россия». Ночью звезда будет подсвечиваться изнутри.