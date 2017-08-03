В районе Емельяново байкеры установят металлическую звезду-стелу
Памятный знак высотой в 6 м появится на въезде в населенный пункт.
Памятный знак высотой в 6 м появится на въезде в населенный пункт.
В Красноярске состоялся фестиваль музыки и спорта «Звезда Сибири». Горожане смогли увидеть различные трюки на мотоциклах, гонки, выступления каскадеров и многое другое. В завершение вечера байкеры объявили о своем намерении установить стелу в районе Емельяново.
Организатором фестиваля, который прошел в рамках всероссийского мотопробега «На Севастополь», выступил мотоклуб «Ночные волки». 29 июля около 20 байкеров из Красноярска, Новосибирска и Шушенского отправились в мотопробег до Севастополя. В конечный пункт они прибудут 18 августа.
Также на фестивале было объявлено, что в районе Емельяново установят металлическую
Добавим, «Ночные Волки» — это первый в России мотоклуб, который появился еще в 80-ые годы в СССР. За эти годы «Волки» завоевали мировое признание как самый крупный и независимый клуб с российскими традициями.