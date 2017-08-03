Танкер «Надежда» утилизирован

Напомним, в ноябре 2015 года в акватории морского порта Невельск Сахалинской области в шторм выбросило на отмель — на «ленту» рифов в 150 метрах от берега — судно «Надежда» (порт приписки Находка). На борту танкера было 786 тонн топлива. Машинное отделение судна было затоплено, пробиты танки с топливом. Позже на судне произошел пожар. С «Надежды» периодически происходили выбросы мазута. Ущерб от крушения составил около 273 млн рублей.