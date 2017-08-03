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06:17 (мск), источник: Вести Приморье

Танкер «Надежда» утилизирован

Судовладелец утилизировал многострадальный танкер «Надежда». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Напомним, в ноябре 2015 года в акватории морского порта Невельск Сахалинской области в шторм выбросило на отмель — на «ленту» рифов в 150 метрах от берега — судно «Надежда» (порт приписки Находка). На борту танкера было 786 тонн топлива. Машинное отделение судна было затоплено, пробиты танки с топливом. Позже на судне произошел пожар. С «Надежды» периодически происходили выбросы мазута. Ущерб от крушения составил около 273 млн рублей.

По факту посадки судна на мель Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило два уголовных дела. Первое — по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Второе — за транспортировку химических веществ с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды (часть 2 статьи 247 УК РФ).

С целью недопущения негативного воздействия на водный объект Сахалинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать собственника (ООО «Росторг») поднять затонувшее судно.

Корсаковский городской суд Сахалинской области удовлетворил требования в полном объеме. В настоящее время в рамках исполнения судебного акта судовладелец завершил работы по утилизации танкера.

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