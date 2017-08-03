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06:20 (мск), источник: VLADNEWS

Из Владивостока открыт новый рейс

Первый рейс отправился из аэропорта в ночь на 1 августа.

Источник: VLADNEWS

АО «Международный аэропорт Владивосток» начал выполнять прямые регулярные рейсы в китайский город Шэньян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «China Southern Airlines».

Выполнение полетов по маршруту Владивосток — Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса. Время в пути составляет 2 часа.

Билеты можно приобрести на официальном сайте «China Southern Airlines», а также в офисах и представительствах авиакомпании.

Для справки:

Шэньян — крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин. Шэньян является важным транспортным и промышленным центром северо-восточного Китая и занимает значимое экономическое положение. Шэньян является крупным туристическим центром и обладает богатой историей, в городе три памятника мировой архитектуры, которые охраняются ЮНЕСКО.

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