Из Владивостока открыт новый рейс

Источник: VLADNEWS

АО «Международный аэропорт Владивосток» начал выполнять прямые регулярные рейсы в китайский город Шэньян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «China Southern Airlines».

Выполнение полетов по маршруту Владивосток — Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса. Время в пути составляет 2 часа.

Билеты можно приобрести на официальном сайте «China Southern Airlines», а также в офисах и представительствах авиакомпании.

Для справки: