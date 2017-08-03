Из Владивостока открыт новый рейс
Первый рейс отправился из аэропорта в ночь на 1 августа.
Первый рейс отправился из аэропорта в ночь на 1 августа.
АО «Международный аэропорт Владивосток» начал выполнять прямые регулярные рейсы в китайский город Шэньян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Выполнение полетов по маршруту Владивосток — Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и
Билеты можно приобрести на официальном сайте «China Southern Airlines», а также в офисах и представительствах авиакомпании.
Для справки:
Шэньян — крупнейший город в