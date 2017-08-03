В Иркутской области ищут пропавших мужчину и женщину

Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, до сих пор ведется розыск Светланы Шилыгаловой (1983 г. р.), которая еще 5 июня ушла из дома в посёлке Чунском не вернулась обратно.

Денису Путаракину на вид 36−37 лет, его рост 167 см, у него тёмные коротко остриженные волосы. Особая примета — отсутствует левый глаз. Был одет в бриджи защитного цвета, серую футболку, тапочки резиновые. Граждан, что-либо знающих о местонахождении мужчины, просят обратиться в отдел полиции № 2 по адресу: Братск, ул. Южная, 51, либо по телефонам: (3953) 45−12−85, (3953) 46−98−25, 02 или обратиться в отдел полиции № 2 по ул. Южной, 51 в Братске.