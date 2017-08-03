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06:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области ищут пропавших мужчину и женщину

Полицейские Иркутской области разыскивают Дениса Путаркина, который около 10.00 23 июля 2017 года ушёл с промышленной площадки БЛПК (предприятие ООО «Лесные машины») в Братске и по состоянию на 3 августа обратно не вернулся.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, до сих пор ведется розыск Светланы Шилыгаловой (1983 г. р.), которая еще 5 июня ушла из дома в посёлке Чунском не вернулась обратно.

Денису Путаракину на вид 36−37 лет, его рост 167 см, у него тёмные коротко остриженные волосы. Особая примета — отсутствует левый глаз. Был одет в бриджи защитного цвета, серую футболку, тапочки резиновые. Граждан, что-либо знающих о местонахождении мужчины, просят обратиться в отдел полиции № 2 по адресу: Братск, ул. Южная, 51, либо по телефонам: (3953) 45−12−85, (3953) 46−98−25, 02 или обратиться в отдел полиции № 2 по ул. Южной, 51 в Братске.

Светлане Шилыгаловой на вид 33−34 года, ее рост 156−170 см, у нее худощавое телосложение, глаза зеленые, прямые короткие светлые волосы. Особые приметы: на левой голени шрам от укуса собаки. В день исчезновения она была одета в кардиган серого цвета, голубую водолазку, белые кроссовки. Граждан, обладающих сведениями о пропавшей, полиция просит обратиться в дежурную часть ГУ МВД России по Иркутской области по телефонам: 8 (3952) 21−65−11 либо 21−60−21, 21−68−57 или 02.

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