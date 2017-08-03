Из-за ремонта улицы в Красноярске спилят почти 300 деревьев

Из-за ремонта на улице Елены Стасовой в Красноярске вырубят почти 300 деревьев. Информация появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик заменит на одной из магистралей Ветлужанки асфальт и бордюры, обустроит тротуары, газоны, остановки, нанесёт разметку, а также установит светофоры. Работы будут выполняться на участке от улицы Лесопарковой до поворота на кластер «Радуга» — один из будущих объектов Универсиады-2019.