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06:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из-за ремонта улицы в Красноярске спилят почти 300 деревьев

Работы будут вестись на одной из магистралей микрорайона Ветлужанка.

Источник: РИА "Новости"

Из-за ремонта на улице Елены Стасовой в Красноярске вырубят почти 300 деревьев. Информация появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик заменит на одной из магистралей Ветлужанки асфальт и бордюры, обустроит тротуары, газоны, остановки, нанесёт разметку, а также установит светофоры. Работы будут выполняться на участке от улицы Лесопарковой до поворота на кластер «Радуга» — один из будущих объектов Универсиады-2019.

Кроме этого, отдельной строкой прописано, что необходимо вырубить мешающие 283 дерева. Работы дорожно-строительная фирма обязана выполнить до конца октября за 43 миллиона рублей.

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