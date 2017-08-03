Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно
Последние данные о лабораторных исследованиях проб воды.
Последние данные о лабораторных исследованиях проб воды.
Специалисты рассказали, где в Приморье купаться не стоит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В 14 пробах зарегистрировано несоответствие гигиеническим нормативам: Уссурийск — Солдатское озеро пляж «Нептун»; Хасанский район — село Андреевка, бухта Троица месторождение «Тизи», село Безверхово, бухта Нарва, поселок Посьет, бухта Экспедиция; Артемовский ГО — бухта Муравьиная база отдыха «Энергетик», база отдыха «Морской берег».
Патогенные микроорганизмы на этих территориях не были обнаружены.