Стало известно, на каких популярных пляжах Приморья купаться вредно

Специалисты рассказали, где в Приморье купаться не стоит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В период с 22 по 28 июля был проведен отбор 51 пробы морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 34 пробы воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.