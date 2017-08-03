Дворы Хабаровска предлагают оборудовать дог-боксами

В Хабаровске предлагают внедрить собачьи урны нового поколения. В связи с тем, что число домашних питомцев с каждым годом увеличивается, растет и количество отходов их жизнедеятельности на улицах и во дворах города.

Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» автор проекта Елена Касаткина, решить эту проблему поможет зарубежное ноу-хау. А именно — дог-боксы и дог-посты, которые планируют установить в краевом центре. Данные устройства специально предназначены для выгула собак на придомовых территориях и в общественных местах. Их уже применяют в нескольких российских городах.

— Поддержание чистоты города — это очень важный момент для создания комфортной среды. Не понаслышке знаю, что спрос на товары для уборки собачьих экскрементов есть. Однако мест для их утилизации еще не создано. А подобные боксы решат эту проблему, — сказала Елена Касаткина. Согласно плану, на специально отведенных площадках будут находиться урны с двумя отсеками. В первом отделе хозяин собаки сможет взять бесплатный биопакет, а во второй — выбросить продукты жизнедеятельности животного.



Помимо контейнера, на территории появятся разноцветные столбики, своего рода «антиметки». Дог-посты оснастят раствором, который привлекает кобелей. Это поможет приучить псов справлять нужду в определенном месте.