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06:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дворы Хабаровска предлагают оборудовать дог-боксами

Популярные устройства для сбора собачьих отходов могут появиться в краевом центре.

В Хабаровске предлагают внедрить собачьи урны нового поколения. В связи с тем, что число домашних питомцев с каждым годом увеличивается, растет и количество отходов их жизнедеятельности на улицах и во дворах города.

Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» автор проекта Елена Касаткина, решить эту проблему поможет зарубежное ноу-хау. А именно — дог-боксы и дог-посты, которые планируют установить в краевом центре. Данные устройства специально предназначены для выгула собак на придомовых территориях и в общественных местах. Их уже применяют в нескольких российских городах.

 — Поддержание чистоты города — это очень важный момент для создания комфортной среды. Не понаслышке знаю, что спрос на товары для уборки собачьих экскрементов есть. Однако мест для их утилизации еще не создано. А подобные боксы решат эту проблему, — сказала Елена Касаткина. Согласно плану, на специально отведенных площадках будут находиться урны с двумя отсеками. В первом отделе хозяин собаки сможет взять бесплатный биопакет, а во второй — выбросить продукты жизнедеятельности животного.

Помимо контейнера, на территории появятся разноцветные столбики, своего рода «антиметки». Дог-посты оснастят раствором, который привлекает кобелей. Это поможет приучить псов справлять нужду в определенном месте.

 — Мы можем оснащать пакетами дог-боксы, вывозить испражнения и следить за состоянием приборов. Однако идея находится еще на стадии продвижения. На данный момент было организованно несколько встреч с управляющими компаниями и ТСЖ. В этом месяце обсуждать задуманное будем уже в администрации города. И если получим одобрение, то в скором времени приступим к реализации проекта, — надеется Елена.

Комментарии
1
Toma Filimonova
Обязательно надо оборудовать таким способом все дворы, и за счёт города! Не платить впустую всяким там Вонти, а сделать так, чтобы была конкретная польза всем - и любителям собак, и их ненавистникам!
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