Дворы Хабаровска предлагают оборудовать дог-боксами
Популярные устройства для сбора собачьих отходов могут появиться в краевом центре.
Популярные устройства для сбора собачьих отходов могут появиться в краевом центре.
В Хабаровске предлагают внедрить собачьи урны нового поколения. В связи с тем, что число домашних питомцев с каждым годом увеличивается, растет и количество отходов их жизнедеятельности на улицах и во дворах города.
Как сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» автор проекта Елена Касаткина, решить эту проблему поможет зарубежное
— Поддержание чистоты города — это очень важный момент для создания комфортной среды. Не понаслышке знаю, что спрос на товары для уборки собачьих экскрементов есть. Однако мест для их утилизации еще не создано. А подобные боксы решат эту проблему, — сказала Елена Касаткина. Согласно плану, на специально отведенных площадках будут находиться урны с двумя отсеками. В первом отделе хозяин собаки сможет взять бесплатный биопакет, а во второй — выбросить продукты жизнедеятельности животного.
Помимо контейнера, на территории появятся разноцветные столбики, своего рода «антиметки».
— Мы можем оснащать пакетами