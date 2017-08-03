Красноярка нашла на улице ребенка и почти час ждала полицию

Источник: РИА "Новости"

Красноярка пожаловалась на долгое ожидание полиции, после того, как нашла потерявшегося ребенка. Об этом Ирина Малахова написала на своей странице в Facebook.

Вчера утром женщина отправилась на набережную гулять с собакой и заметила около Вантового моста плачущего ребенка. Девочка рассказала ей, что каталась на острове Татышев на роликах вместе с мамой и старшим братом и потерялась. Женщина попыталась дозвониться по телефону мамы, который ей назвал ребенок, но трубку никто не взял. После этого, в 9:30, красноярка сообщила о «находке» по телефону 102.

Полицейским красноярка рассказала все данные девочки и предупредила, что у ее телефона садится батарея. Еще через 10 минут перезвонили из дежурной части районного отдела полиции, уточнили все еще раз и попросили оставаться на месте. Но стражей порядка женщина дождалась лишь в 10:25. Причем полицейских к ней прислали прохожие, так как участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних ждали ее совсем в другом месте, а дозвониться не смогли.

Вечером с Ириной Малаховой связалась инспектор по делам несовершеннолетних. Она рассказала, что девочка потерялась в свой день рождения. «Мама с братиком устроили ей праздник на острове, что-то типа квеста, подарки искать. Ну и видимо потерялись в какой-то момент. А телефон мама дома забыла, поэтому и дозвониться не сумели. Инспектор по делам несовершеннолетних сказала, что все отделение поздравляло ребенка с днем рождения», — рассказала красноярка.