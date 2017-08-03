На День города омичей ждет жара и дождь
5 и 6 августа воздух прогреется до + 29 градусов, но местами ожидается небольшой дождь.
5 и 6 августа воздух прогреется до + 29 градусов, но местами ожидается небольшой дождь.
В ближайшие выходные, 5 и 6 августа, когда Омск будет отмечать свой 301-й день рождения, в городе ожидается небольшой дождь. Днем 5 августа воздух прогреется до + 27 градусов при малооблачной погоде.
6 августа дождь с грозой ожидается только к вечеру. Днем омичей ждет жара — + 29 градусов. На следующей неделе в городе ожидаются дожди с гроами и дальнейшее понижение температуры.