В Омске начали ремонтировать улицу 3-ю Транспортную

Специалисты департамента городского хозяйства рассказывают, что на первом этапе дорожники фрезеруют деформированный слой асфальта, после этого уложат в два слоя новый асфальт, а затем нанесут дорожную разметку. На всех этапах выполнения работ за качеством будут следить специалисты из мэрии, БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», а также представители специализированных организаций. На ремонт объекта выделили 18,8 млн рублей, все работы завершатся к 1 сентября. В течение четырёх лет на работы будет действовать гарантийный срок, в течение этого времени в случае необходимости все работы на объекте будет выполнять подрядчик за свои средства.