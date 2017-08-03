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08:48 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске начали ремонтировать улицу 3-ю Транспортную

Работы проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Аргументы и факты

Дорожные рабочие начали ремонтировать улицу 3-ю Транспортную. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорогу ремонтируют на участках между улицами Панфилова и 1-я Индустриальная.

Специалисты департамента городского хозяйства рассказывают, что на первом этапе дорожники фрезеруют деформированный слой асфальта, после этого уложат в два слоя новый асфальт, а затем нанесут дорожную разметку. На всех этапах выполнения работ за качеством будут следить специалисты из мэрии, БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», а также представители специализированных организаций. На ремонт объекта выделили 18,8 млн рублей, все работы завершатся к 1 сентября. В течение четырёх лет на работы будет действовать гарантийный срок, в течение этого времени в случае необходимости все работы на объекте будет выполнять подрядчик за свои средства.

«Федеральный проект “Безопасные и качественные дороги”, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, позволил нам добиться коренных изменений к лучшему. Проект рассчитан на пятилетний срок: начиная с 2019 года, в его рамках будет финансироваться не только асфальтирование дорог, но и их реконструкция и новое строительство, а значит — будет предусматриваться оборудование дорожных объектов современной ливневой канализацией, системами наружного освещения, бордюрами, тротуарами и тому подобное», — отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Комментарии
1
Андрей Лаврентьев
Вчера ехал мимо, работает одно хачье, и работяги и руководители. Откаты больше дают что ли "слухам народа"?
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