В Уфе горожане сами выбрали название для нового сквера

Так, из 80 предложенных вариантов наиболее популярные: «Солнечный», «Аркаим», «Четыре сезона», «Лесная поляна», «Зеленый город», «Времена года» и сквер им. Юрия Шевчука. Голосование показало, что самое популярное название — «Четыре сезона» с 34% голосов. На втором месте — сквер им. Юрия Шевчука с 22%, на третьем — «Времена года» с 17% голосов.