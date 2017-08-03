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08:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе горожане сами выбрали название для нового сквера

В Уфе начали создавать новый сквер в Орджоникидзевском районе, сообщает мэрия.


Сквер расположен улицей Блюхера и территорией нового жилого комплекса. Название для парковой зоны предложили выбрать жителям города.

Так, из 80 предложенных вариантов наиболее популярные: «Солнечный», «Аркаим», «Четыре сезона», «Лесная поляна», «Зеленый город», «Времена года» и сквер им. Юрия Шевчука. Голосование показало, что самое популярное название — «Четыре сезона» с 34% голосов. На втором месте — сквер им. Юрия Шевчука с 22%, на третьем — «Времена года» с 17% голосов.

Сквер разделен на пешеходную и велосипедную зону, и отлично подходит для прогулок с детьми и активного отдыха.

Комментарии
1
Алексей Чернов
Четыре сезона вообще абстрактное название, я за Шевчука!!!
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