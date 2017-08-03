В столице открылся первый городской пункт по ремонту гаджетов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве открылся первый городской пункт ремонта цифровых устройств «Чудо техники». В прошлом году заработал одноименный агрегатор, который распределяет заказы между надежными мастерскими. До недавнего времени заявку на ремонт можно было оформить только онлайн, а за техникой приезжал курьер. Сейчас москвичи могут сэкономить на доставке, если принесут сломанное устройство в пункт приема самостоятельно. Сервисный салон открылся на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2.

«Мы планируем открыть как минимум по одному пункту в каждом из столичных округов. До конца года в Москве запустится еще несколько точек, в том числе флагманский салон “Чудо техники” возле станции метро “Курская”», — рассказали в пресс-службе проекта.

Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, в пункт приема на шоссе Энтузиастов уже можно приносить сломанную технику. Он способен принять до 100 клиентов в день. Некоторые гаджеты там смогут починить прямо на месте.

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Этот салон специализируется на ремонте порядка десяти брендов смартфонов и планшетов. Если в ремонт сдан компьютер, ноутбук или гаджет того бренда, который не обслуживает этот пункт, технику направят в другую мастерскую, а после ремонта вернут обратно.

Городской агрегатор «Чудо техники» объединяет более десятка легальных сервисных центров, которые смогли пройти строгие процедуры проверки и сертификации. Курирует проект ГБУ «Информационный город» — подведомственное учреждение ИТ-департамента Москвы.

Все договоры на ремонт техники, заключенные через агрегатор лично или в режиме онлайн, заносят в электронную систему. Специалисты ГБУ «Информационный город» проверяют их на завышение стоимости. Это сводит риск переплаты к минимуму. Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее.

У «Чуда техники» есть служба контроля качества. Полностью автоматизирован процесс сбора, систематизации и обработки информации об инцидентах. То есть клиент, которому не понравилось качество ремонта, может оставить сообщение на сайте, и сотрудники ГБУ «Информационный город» самостоятельно решат проблему с сервисным центром. Если служба контроля качества подтвердит, что услуга оказана непрофессионально, клиенту предложат бесплатный ремонт или вернут деньги. Сервисные центры на такие случаи передают агрегатору залог, чтобы возврат произошел максимально быстро.

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Отправить заявку на ремонт техники можно на официальном сайте сервиса либо по телефону: 8 (495) 587−88−87 . «Чудо техники» ремонтирует смартфоны, планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры, моноблоки, принтеры и МФУ. Здесь занимаются большинством брендов, полный список можно посмотреть на сайте проекта. Агрегатор работает во всех округах, кроме Зеленограда и ТиНАО.

«Сервис призван поддержать легальный рынок ремонтных услуг, обеспечить потребителю высокое качество работ и доступные цены, а также гарантировать сотрудничество только с официальными поставщиками запчастей и ПО», — подчеркнули в ИТ-департаменте.