Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: эксперт поведал о последствиях отказа РФ от украинского сала
«Хорошая новость Кремлю»: NI о новых санкциях США
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Уникальные витрины Могадишо
10:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В павильоне № 6 «Химия» на ВДНХ нашли скрытые барельефы

Два барельефа — с изображением доярки и свинарки и урожаем фруктов, овощей и злаковых культур — посетители смогут увидеть после завершения реставрации.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В рамках масштабной реконструкции ВДНХ в павильоне № 6 «Химия» идут реставрационные работы на фасадах. При разборе кирпичной кладки специалисты обнаружили барельефы, которые украшали стену здания с 1954 по 1969 год. Скульптурная композиция находится в хорошем состоянии, после реставрации ее смогут увидеть посетители.

Построенный в 1954 году павильон № 6 изначально представлял Литовскую ССР, где располагались стенды лучших колхозов и коневодческих ферм, фотографии, панно с историей Литвы, а также достижения республики в области здравоохранения, науки и культуры.

Для внешней отделки павильона использовались породы камня, добываемые в Литве, и керамика, а одну из стен фасада украшали барельефы на сельскохозяйственную тему. В 1963 году павильону дали другое название — «Академия наук СССР. Химия». Поскольку стилистика барельефов не вписывалась в новую концепцию здания, в 1969 году их заложили кирпичной кладкой.

Проектировщики были уверены, что барельефы к настоящему моменту либо полностью уничтожены, либо в безнадежном состоянии и реставраторам придется воссоздавать их с нуля.

«Сюжетные барельефы — один с изображением доярки и свинарки, а другой, прославляющий богатый урожай фруктов, овощей и злаковых культур Литовской республики, — представляют собой действительно ценные произведения искусства», — прокомментировал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На основе изучения исторических справок и фотографий мы предполагали, что за кирпичной кладкой могут быть барельефы, но мы никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности. Это для нас настоящий подарок. Как и в целом все павильоны ВДНХ, которые открывают для нас фрагменты нашей истории.
Алексей Емельянов
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы

После проведения всех реставрационных работ павильону «Химия» должны вернуть его первоначальный вид, и обнаруженные барельефы снова будут доступны для посетителей ВДНХ. Планируется, что все фасадные работы в здании завершатся к весне 2018 года, после чего здесь откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
В Абхазии назвали имена погибших при взрыве россиянок
Премьер-министр Японии сформировал новый кабинет министров
СМИ: в Ираке нашли данные о находящихся в Европе террористах ИГ
После массового отравления на турбазе в Бурятии возбуждено дело
На Украине заявили, что все паспорта Саакашвили аннулированы
СМИ: стратег кампании Клинтон переходит в команду Цукерберга
Спорт
ЦСКА победил АЕК в Лиге чемпионов Как и в Афинах, победу команде Виктора Гончаренко принес гол, забитый после розыгрыша углового — только в Москве этот мяч оказался единственным
Авто
Фото первого официального краш-теста ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь