В павильоне № 6 «Химия» на ВДНХ нашли скрытые барельефы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В рамках масштабной реконструкции ВДНХ в павильоне № 6 «Химия» идут реставрационные работы на фасадах. При разборе кирпичной кладки специалисты обнаружили барельефы, которые украшали стену здания с 1954 по 1969 год. Скульптурная композиция находится в хорошем состоянии, после реставрации ее смогут увидеть посетители.

Построенный в 1954 году павильон № 6 изначально представлял Литовскую ССР, где располагались стенды лучших колхозов и коневодческих ферм, фотографии, панно с историей Литвы, а также достижения республики в области здравоохранения, науки и культуры.

Для внешней отделки павильона использовались породы камня, добываемые в Литве, и керамика, а одну из стен фасада украшали барельефы на сельскохозяйственную тему. В 1963 году павильону дали другое название — «Академия наук СССР. Химия». Поскольку стилистика барельефов не вписывалась в новую концепцию здания, в 1969 году их заложили кирпичной кладкой.

Проектировщики были уверены, что барельефы к настоящему моменту либо полностью уничтожены, либо в безнадежном состоянии и реставраторам придется воссоздавать их с нуля.

«Сюжетные барельефы — один с изображением доярки и свинарки, а другой, прославляющий богатый урожай фруктов, овощей и злаковых культур Литовской республики, — представляют собой действительно ценные произведения искусства», — прокомментировал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На основе изучения исторических справок и фотографий мы предполагали, что за кирпичной кладкой могут быть барельефы, но мы никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности. Это для нас настоящий подарок. Как и в целом все павильоны ВДНХ, которые открывают для нас фрагменты нашей истории. Алексей Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы