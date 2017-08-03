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07:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта тайна происхождения древних цивилизаций

Ученые из Института истории Макса Планка выяснили, что минойская и микенская цивилизации были основаны потомками людей времен неолита, которые проживали на территории Греции и Западной Анатолии. Исследователи проанализировали ДНК, выделенную из древних останков. Статья историков опубликована в журнале Nature.

Источник: РИА "Новости"

Минойская цивилизация существовала на острове Крит в 2600−1100 годах до нашей эры. Считается, что она была первым в Европе обществом, которое имело письменность. Микенская цивилизация (1700−1050 годы нашей эры) возникла в материковой Греции и была частью минойской культуры. Ее линейное письмо является ранней формой греческого языка.

Ученые изучили геномы 19 представителей античных культур, включая минойцев, микенцев, а также людей времен неолита из материковой Греции и представителей бронзового века, проживавших на юго-западе Анатолии (современная Турция).

ДНК сравнивалась с ранее полученными генетическими данными, охватывающими три тысячи древних и современных людей. Оказалось, что минойцы были потомками неолитических фермеров Западной Анатолии и берегов Эгейского моря. Кроме того, обнаружилось некоторое смешение с популяциями Кавказа и Ирана.

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Считалось, что восточную часть своей родословной эти европейцы получили от степных скотоводов с севера. Микенцы действительно имели характерную для северных пасторальных культур ДНК, однако у минойцев ее не было. По мнению ученых, это указывает на ранее неизвестную миграцию с востока, то есть из Кавказа и Ирана. Миграция с севера смогла затронуть только микенскую цивилизацию, однако не дошла до Крита.

Исследование помогает определить границы времени прибытия как восточной, так и северной родословной. «Неолитические образцы из Греции, вплоть до финального неолита, приблизительно 4100 г. до н.э., не имеют ни одного вида родословной, что указывает на то, что обнаруженная примесь, вероятно, произошла в 4−8-ом тысячелетии до нашей эры.

Ученые определили примерное время обеих миграций. Поскольку образцы ДНК до 4100 года до нашей эры не имеют признаков смешения с восточными популяциями, прибытие людей как с севера, так и с Кавказа и Ирана, произошло в 4−8 тысячелетиях до нашей эры.

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