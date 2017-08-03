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08:29 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец устроил заплыв в луже в центре города

Молодой парень устроил заплыв в луже в центре Челябинска. Видео сняли очевидцы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 2 августа, на Челябинск снова обрушился мощный ливень. Ливневая канализация снова не справилась с потоками воды. В считанные минуты «поплыла» улица Доватора. Вода достигает капотов автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая же ситуация в районе железнодорожного вокзала и на многих улицах во всех районах Челябинска. Затопило подземный переход на площади Революции. По словам очевидцев, которые снимают последствия разгула стихии, затопленными оказались и некоторые офисы на первых этажах зданий.

В центре города образовалась огромная лужа, и один из жителей Челябинска устроил в ней показательный заплыв.

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