Челябинец устроил заплыв в луже в центре города

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 2 августа, на Челябинск снова обрушился мощный ливень. Ливневая канализация снова не справилась с потоками воды. В считанные минуты «поплыла» улица Доватора. Вода достигает капотов автомобилей.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-109398975&id=456241181&hash=1bee228ac29c8d03&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Такая же ситуация в районе железнодорожного вокзала и на многих улицах во всех районах Челябинска. Затопило подземный переход на площади Революции. По словам очевидцев, которые снимают последствия разгула стихии, затопленными оказались и некоторые офисы на первых этажах зданий.