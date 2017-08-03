Челябинцы нашли повод гордиться городом
Жители областного центра нашли поводы для гордости за Челябинск. Каждый третий житель Челябинска гордится городом
Жители областного центра нашли поводы для гордости за Челябинск. Каждый третий житель Челябинска гордится городом
Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, в ходе инициативного социологического опроса населения города Челябинска выяснили, что вызывает в горожанах чувство гордости за город Челябинск.
Практически каждый третий челябинец (29,3%) испытывает чувство гордости за Челябинск
Предметом гордости за Челябинск для 28,3% горожан стал его промышленный потенциал — количество промышленных предприятий. Челябинск считается одним из крупнейших промышленных центров. Промышленным потенциалом гордятся в основном
На третьем месте по числу упоминаний — архитектурный облик города, которым гордится 27,1% челябинцев. Как правило, это женщины.
Как сообщают социологи Челябинского филиала РАНХиГС, каждый четвёртый респондент говорит о своей гордости за историю и традиции Челябинска. Об этом чаще вспоминают жители города старше 50 лет, имеющие, по самооценке, средний уровень доходов. А 21,1% ответивших на вопрос говорят о заметном культурном потенциале регионального центра.
15% горожан не испытывают чувства гордости за Челябинск.