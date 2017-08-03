Челябинцы нашли повод гордиться городом

Источник: Uralpress.ru

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, в ходе инициативного социологического опроса населения города Челябинска выяснили, что вызывает в горожанах чувство гордости за город Челябинск.

Практически каждый третий челябинец (29,3%) испытывает чувство гордости за Челябинск из-за большого количества спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня. Действительно, проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня для нашего региона и конкретно для Челябинска стало уже доброй традицией.

Предметом гордости за Челябинск для 28,3% горожан стал его промышленный потенциал — количество промышленных предприятий. Челябинск считается одним из крупнейших промышленных центров. Промышленным потенциалом гордятся в основном респонденты-мужчины.

На третьем месте по числу упоминаний — архитектурный облик города, которым гордится 27,1% челябинцев. Как правило, это женщины.

Как сообщают социологи Челябинского филиала РАНХиГС, каждый четвёртый респондент говорит о своей гордости за историю и традиции Челябинска. Об этом чаще вспоминают жители города старше 50 лет, имеющие, по самооценке, средний уровень доходов. А 21,1% ответивших на вопрос говорят о заметном культурном потенциале регионального центра.